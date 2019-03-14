"Любовница" Алекса Родригеса прокомментировала новость о его измене Дженнифер Лопес

В сети обсуждают информацию о том, что Алекс Родригес изменил Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом Фото: AFP

Недавно стало известно, что 49-летняя голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз. 43-летний возлюбленный звезды, бейсболист Алекс Родригес сделал ей предложение руки сердца. Спортсмен подарил Дженнифер Лопес кольцо за 4,5 млн долларов. В сети уже появились первые фото с помолвки влюбленной пары.

Буквально сразу после предложения появилась информация о том, что Алекс Родригес изменил Дженнифер Лопес. Об этом сообщил Хосе Кансеко, коллега бейсболиста, и заявил, что готов подтвердить свои слова на детекторе лжи. Как утверждает Хосе, Алекс Родригес изменил невесте со своей экс-женой Джессикой.

Дженнифер Лопес с будущим мужем Алексом Родригесом Фото: AFP

Информацию об измене не комментировали ни Лопес, ни Родригес, однако так называемая любовница решила развеять слухи на своей странице в Twitter.

"Эти ложные обвинения, выдвигаемые Хосе, не соответствуют действительности! Я знаю Алекса очень долго, но не видела его более пяти лет. Я, конечно, не спала с ним. Я дружу как с ним, так и с Дженнифер. Что касается Хосе, он может продолжать играть со своими инопланетными друзьями", – написала Джессика.

Ранее мы сообщали, что Люк Перри планировал жениться на своей возлюбленной в этом году.

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