Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Любовница" Алекса Родригеса прокомментировала новость о его измене Дженнифер Лопес

В сети обсуждают информацию о том, что Алекс Родригес изменил Дженнифер Лопес

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:11
Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом
Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом
Фото: AFP

Недавно стало известно, что 49-летняя голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз. 43-летний возлюбленный звезды, бейсболист Алекс Родригес сделал ей предложение руки сердца. Спортсмен подарил Дженнифер Лопес кольцо за 4,5 млн долларов. В сети уже появились первые фото с помолвки влюбленной пары.

Буквально сразу после предложения появилась информация о том, что Алекс Родригес изменил Дженнифер Лопес. Об этом сообщил Хосе Кансеко, коллега бейсболиста, и заявил, что готов подтвердить свои слова на детекторе лжи. Как утверждает Хосе, Алекс Родригес изменил невесте со своей экс-женой Джессикой.

Дженнифер Лопес с будущим мужем Алексом Родригесом
Дженнифер Лопес с будущим мужем Алексом Родригесом
Фото: AFP

Информацию об измене не комментировали ни Лопес, ни Родригес, однако так называемая любовница решила развеять слухи на своей странице в Twitter.

"Эти ложные обвинения, выдвигаемые Хосе, не соответствуют действительности! Я знаю Алекса очень долго, но не видела его более пяти лет. Я, конечно, не спала с ним. Я дружу как с ним, так и с Дженнифер. Что касается Хосе, он может продолжать играть со своими инопланетными друзьями", – написала Джессика.

Ранее мы сообщали, что Люк Перри планировал жениться на своей возлюбленной в этом году.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Оскар 2019": Дженнифер Лопес на афтепати восхитила фигурой в платье Zuhair Murad Из осколков зеркала: Джей Ло пришла на церемонию "Оскар 2019" в серебристом платье Tom Ford Дженнифер Лопес приобрела шикарный особняк за 5 млн долларов Джей Ло трогательно поздравила бойфренда с годовщиной отношений
измена Дженнифер Лопес Алекс Родригес
Реклама

Новости партнеров

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)
Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото
Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:42Fun

14 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 05:53Fun

Невеста в день свадьбы пришла к жениху на кладбище

Вчера, 10:54Стиль

В потертых джинсах и роскошных нарядах: Ани Лорак поделилась фотосессией с дочкой

Вчера, 08:25Техно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

Вчера, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

12 мартаFun

12 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 мартаШоу-бизнес

"Евровидение 2019": MARUV будет поддерживать Сергея Лазарева

12 мартаFun

Иностранка после инсульта внезапно заговорила "по-русски"

12 мартаFun

На видео показали самого лучшего в мире пса

12 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

12 мартаСтиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

12 мартаFood

Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов блюд для обеда

12 мартаWellness

Как перейти на здоровое питание весной: советы известного диетолога

12 мартаТехно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

12 мартаFun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаШоу-бизнес

Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов

Новости партнеров

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
На фото Лесі Нікітюк помітили цікаву деталь
На фото Лесі Нікітюк помітили цікаву деталь
Скрытый радиоактивный источник тепла топит лед в Антарктиде снизу
Скрытый радиоактивный источник тепла топит лед в Антарктиде снизу
Ані Лорак шокувала мережу своїм бюстом (фото)
Ані Лорак шокувала мережу своїм бюстом (фото)
Вера Брежнева показала редкое фото с двумя дочерьми
Вера Брежнева показала редкое фото с двумя дочерьми
Вода з лимоном для схуднення: користь і застосування
Вода з лимоном для схуднення: користь і застосування
"Схожі": Леся Нікітюк показала фото з мамою