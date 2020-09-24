Любви все возрасты покорны: что известно о молодой жене 90-летнего Григория Чапкиса

Избранница хореографа – сверстница его внучки

Еще в прошлом году все обсуждали роман на тот момент 89-летнего Григория Чапкиса и его 38-летней возлюбленной. А недавно знаменитый хореограф объявил, что женился.

Кого-то эта новость шокировала, кого-то привела в восторг, и теперь многие считают Григория Николаевича примером того, как нужно относиться к жизни! А любви, как говорится, все возрасты покорны.

Предлагаем узнать, что Григорий Чапкис говорит о своей молодой супруге, где они познакомились и есть ли у них интимные отношения.

Случайная встреча

О молодой возлюбленной Григория Николаевича информации очень мало. Известно, что ее зовут Людмила, на данный момент ей 39 лет и она, по всей видимости, работает директором ювелирного магазина.

Григорий Чапкис Фото: Instagram

"Я шесть лет был один. И мне было очень тяжело. Случайно зашел в магазин и закашлялся. Директор этого магазина говорит: "Ой, вы кашляете, да? Держите таблеточку, она вам поможет. Все. Побыл там, купил себе кольцо и ушел. На второй день в девять утра звонок – "А вы выпили таблетку?" – вспомнил судьбоносную встречу Григорий Николаевич в интервью программе "Світське життя" еще 29 февраля на концерте, посвященном его 90-летию.

Тогда Чапкис признался, что не собирается устраивать пышное торжество. Он также с юмором отметил: "Я посчитал, что каждые 25 лет меняю квартиру, машину и жену".

Одно целое

В интервью Дмитрию Гордону Григорий Чапкис признался, что уже и не думал в таком возрасте встретить вторую половинку. Отметим, что хореограф трижды был женат. С третьей женой артист прожил в браке 24 года, а когда она ушла на пенсию, они решили расстаться.

Григорий Николаевич также отметил, что сейчас многие молодые люди отождествляют понятие любви с интимными отношениями.

Хореограф Григорий Чапкис Фото: Instagram

"Многие молодые люди думают, что слово любовь означает "секс". А это неправда. Понятие любовь – это отношения с обществом, с жизнью, с детьми, с творчеством, с тем, что вас окружает. Когда вы с женщиной соединяетесь в одно целое, и что-то мешает или начинает мешать, секс уходит на второй или на третий план. Говорят, что медовый месяц – это бочка с дерьмом и сверху – прослойка меда. А я добрался до этого меда на закате", – объяснил хореограф.

Чапкис заявил, что встретил Людмилу случайно, когда уже "махнул на себя рукой". На вопрос Дмитрия, любит ли Григорий Николаевич свою молодую жену, хореограф ответил: "Это мало сказать. Что-то происходит божественное, одухотворенное. Она не чувствует моего возраста, а я ее. Мы оба слились в одно целое".

Артист признался, что сейчас он счастлив и будто "снова начал жить".

"Я буду ползти до последнего и делать все, чтобы она была счастлива", – сказал Григорий Николаевич.

Интимный вопрос

Также Дмитрий поинтересовался, есть ли у хореографа с любимой интимные отношения.

"А как же! Она меня принимает таким, какой я есть. Все, что дано Богом, на сегодняшний день...Но я же вам говорю, я сам себя не узнаю", – сказал артист.

Григорий Чапкис вернется на "Танці з зірками" Фото: пресс-служба

Ранее Григорий Николаевич также заявлял: "Я могу прожить без хлеба, а без секса – не могу. А за всеми остальными подробностями – к ней. А поскольку сейчас все журналисты хотят к ней, она убегает от них".

Но не это является главным в отношениях, по мнению Чапкиса. По словам хореографа, его всегда привлекали в первую очередь умные женщины. А его новая супруга таковой и является.

"Самое главное, что я всегда ценил в женщине – это ум, а не длинные ноги", – сказал Григорий Николаевич.

Финансовый вопрос

На все провокационные вопросы журналистов хореограф тактично ответил, что его супруга зарабатывает больше.

По словам Чапкиса, его родственники уверены, что молодая жена ждет кончины хореографа, чтобы забрать все его имущество себе. Но, как признался сам Григорий Николаевич, его новая возлюбленная более финансово обеспечена, чем он.

"Молодая, красивая, умная, и, самое главное, – она богаче меня, будьте спокойны", – говорит Григорий Николаевич.

Напомним, президент Украины наградил Григория Чапкиса престижным орденом.

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