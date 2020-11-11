Людмила Барбир заразилась коронавирусом: "Больно ходить и даже спать"

Телеведущая рассказала о симптомах COVID-19

Украинская телеведущая Людмила Барбир заразилась коронавирусом. О симптомах она рассказала на своей странице в Facebook.

По словам Людмилы, первые симптомы COVID-19 ей напомнили ОРВИ, и только позже у нее пропало обоняние.

"У меня начало краснеть горло, потом добавился насморк, появилась слабость в теле, легкое головокружение в голове и сонливость. Быстро потеряла полностью ощущение запаха и вкуса – могла отличить только сладкое от соленого. А еще очень спазмируют мышцы – больно ходить, лежать и даже спать. Температуры нет. Наоборот, она снизилась, но такое ощущение, будто все 40", – пишет Барбир.

Людмила Барбир Фото: facebook.com/1plus1.Barbir

Сейчас Людмила находится на самоизоляции, постоянно поддерживая связь с семейным врачом по телефону.

"В моем случае мне прописали пить много щелочной жидкости, витамин D и С, а также цинк. Каждые 30 минут измеряю уровень кислорода в организме", – делится телеведущая.

Людмила призвала всех быть осторожными и беречь себя.

Напомним, 54-летнего знаменитого композитора и музыкального продюсера Виктора Дробыша госпитализировали в состоянии средней тяжести. У продюсера диагностировали коронавирус. Мы также сообщали, что Анатолий Анатолич заразился коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться