Люси Лью неожиданно сменила образ

Актриса перекрасилась в блондинку

Люси Лью. Фото: instagram.com/lucyliu

49-летняя американская актриса и продюсер и режиссер Люси Лью решила кардинально сменить имидж – знаменитость из брюнетки перекрасилась в блондинку. В новом образе Люси появилась на ежегодной американской премии, присуждаемой за "офф-бродвейские" (не бродвейские) постановки "Obie Award".

Люси Лью Фото: Getty

Люси Лью Фото: Getty

Люси Лью известна по роли Линг Во из сериала "Элли Макбил" (1998—2002), за которую она была номинирована на премию "Эмми" в номинации "Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале" и Премию Гильдии киноактеров США в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале". Известна также ролями Алекс Мандэй в фильмах "Ангелы Чарли" и "Ангелы Чарли: Только вперёд" и О-Рен Ишии в фильмах "Убить Билла" и "Убить Билла 2".

Напомним, из жгучей брюнетки в блондинку превратилась Даша Астафьева. Также с имиджем экспериментирует американская актриса Мила Кунис.

О том, как Моника Белуччи экспериментирует со своим имиджем смотрите в видео ниже:



