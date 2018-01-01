Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Люси Лью неожиданно сменила образ

Актриса перекрасилась в блондинку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06
Люси Лью. Фото: instagram.com/lucyliu
Люси Лью. Фото: instagram.com/lucyliu

49-летняя американская актриса и продюсер и режиссер  Люси Лью решила кардинально сменить имидж – знаменитость из брюнетки перекрасилась в блондинку. В новом образе Люси появилась на ежегодной  американской премии, присуждаемой за "офф-бродвейские" (не бродвейские) постановки "Obie Award".

__08
Люси Лью
Фото: Getty
__2_02
Люси Лью
Фото: Getty

Люси Лью известна по роли Линг Во из сериала "Элли Макбил" (1998—2002), за которую она была номинирована на премию "Эмми" в номинации "Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале" и Премию Гильдии киноактеров США в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале". Известна также ролями Алекс Мандэй в фильмах "Ангелы Чарли" и "Ангелы Чарли: Только вперёд" и О-Рен Ишии в фильмах "Убить Билла" и "Убить Билла 2".

Напомним, из жгучей брюнетки в блондинку превратилась Даша Астафьева. Также с имиджем экспериментирует американская актриса Мила Кунис.

О том, как Моника Белуччи экспериментирует со своим имиджем смотрите в видео ниже:


Еще несколько материалов по теме:
Ольга Куриленко сменила два платья на закрытии Каннского кинофестиваля Рианна шокировала своих поклонников нелепым образом
имидж образ Люси Лью
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров