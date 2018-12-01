M1 Music Awards 2018: стали известны победители премии

В номинации "Хит года" победу одержала песня "Плакала" группы KAZKA

NK. Фото: instagram.com/kamenskux

Сегодня, 1 декабря, в киевском Дворце спорта отгремела третья по счету церемония вручения наград музыкальной премии M1 Music Awards 2018. 4 seasons. Под одной крышей собрались едва ли не все звезды украинского шоу-бизнеса, чтобы узнать, стали ли они победителями премии и получат ли свои заветные статуэтки.

Так, "Певицей года" стала Настя Каменских, которая теперь выступает под псевдонимом NK. "Певцом года" был назван Олег Винник. Победу в номинации "Прорыв года" получила группа KAZKA.Также коллектив забрал домой статуэтку за свой трек "Плакала" в номинации "Хит года".

Третий год подряд в номинации "Альтернатива" победа досталась группе The Hardkiss.

Полный список победителей

"Прорыв года"

KAZKA

"Хит года"

KAZKA – "Плакала"

"Группа года"

"Время и Стекло"

"Золотой граммофон" (совместно с "Русское Радио Украина")

Michelle Andrade – Musica

"Dance parade" (совместно с "Kiss FM")

MARUV & BOOSIN – Drunk Groove

"Певец года"

Олег Винник

Олег Винник Фото: instagram.com/m1_musicawards

"Певица года"

Настя Каменских NK

Настя Каменских Фото: instagram.com/m1_musicawards

"Проект года"

MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко…"

"Альтернатива"

The Hardkiss

"Червона рута" (совместно с "Русское Радио Украина")

Александр Пономарев

Премию за вклад в развитие национальной индустрии получила Тина Кароль

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

"Клип года"

NK Настя Каменских – "#этомояночь"

"Фан-клуб года"

Тина Кароль

Напомним, что в прошлом году награду в номинации "Певица года" от M1 Music Awards получила Тина Кароль, "Певцом года" стал Макс Барских, а "Группой года" – "Время и Стекло". "Хитом года" была названа песня Барских "Туманы".