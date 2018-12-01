M1 Music Awards 2018: стали известны победители премии
В номинации "Хит года" победу одержала песня "Плакала" группы KAZKA
Сегодня, 1 декабря, в киевском Дворце спорта отгремела третья по счету церемония вручения наград музыкальной премии M1 Music Awards 2018. 4 seasons. Под одной крышей собрались едва ли не все звезды украинского шоу-бизнеса, чтобы узнать, стали ли они победителями премии и получат ли свои заветные статуэтки.
Так, "Певицей года" стала Настя Каменских, которая теперь выступает под псевдонимом NK. "Певцом года" был назван Олег Винник. Победу в номинации "Прорыв года" получила группа KAZKA.Также коллектив забрал домой статуэтку за свой трек "Плакала" в номинации "Хит года".
Третий год подряд в номинации "Альтернатива" победа досталась группе The Hardkiss.
Полный список победителей
"Прорыв года"
KAZKA
"Хит года"
KAZKA – "Плакала"
"Группа года"
"Время и Стекло"
"Золотой граммофон" (совместно с "Русское Радио Украина")
Michelle Andrade – Musica
"Dance parade" (совместно с "Kiss FM")
MARUV & BOOSIN – Drunk Groove
"Певец года"
"Певица года"
Настя Каменских NK
"Проект года"
MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко…"
"Альтернатива"
The Hardkiss
"Червона рута" (совместно с "Русское Радио Украина")
Александр Пономарев
Премию за вклад в развитие национальной индустрии получила Тина Кароль
"Клип года"
NK Настя Каменских – "#этомояночь"
"Фан-клуб года"
Тина Кароль
Напомним, что в прошлом году награду в номинации "Певица года" от M1 Music Awards получила Тина Кароль, "Певцом года" стал Макс Барских, а "Группой года" – "Время и Стекло". "Хитом года" была названа песня Барских "Туманы".