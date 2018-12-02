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M1 Music Awards 2018: яркие моменты премии и фото с красной дорожки

Ирина Билык впервые пришла с семьей, а Мишель Андраде плакала перед выходом за статуэткой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:56
KAZKA на M1 Music Awards 2018. Фото: Виталий Лазебник
KAZKA на M1 Music Awards 2018. Фото: Виталий Лазебник

Вчера во Дворце Спорта в Киеве состоялась грандиозная премия M1 Music Awards 2018. Уже известен полный список победителей. А из материале Сегодня.Lifestyle узнайте о самых ярких моментах церемонии.

После яркого выступления танцевального балета Funking Smoothie на сцену с попурри из своих хитов вышла Настя Каменских. На красной дорожке звезда блистала в золотистой кольчуге и длинном черном шлейфе. На сцене же Настя порадовала зал откровенным нарядом, выгодно подчеркивающем ее фигуру.

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Настя Каменских на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник

В звездном партере, где собрались почти все представители украинского шоу-бизнеса,  знаменитости активно поддерживали Настю. Так, под ее хиты танцевала Тина Кароль и веселился Потап.

После горячего выступления Насти, на сцену поднялась певица и музыкальный продюсер нынешней премии Тина Кароль, получившая награду за "Вклад в развитие музыкальной индустрии в Украине". На сцене артистка не смогла сдержать слезы, поблагодарив всех за поддержку.

"Хочу, чтобы каждый год эти статуэтки получали новые лица", – обратилась к зрителям певица.
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Тина Кароль на M1 Music Awards 2018
instagram/tinakarol_fantina

Еще одним ярким событием премии стало выступление группы KAZKA, которая получила сразу две статуэтки М1 в номинациях "Прорыв года" и "Хит года". Когда ребята поднимались на сцену и на фоне играла "Плакала" – подпевал весь зал.

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KAZKA на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник

Солистка группы Александра Зарицкая во время речи поблагодарила в том числе и продюсера KAZKA Юрия Никитина: "Он мне как второй отец. Все сейчас действительно происходит, как в сказке".

Коллаборация MONATIK и Нади Дорофеевой стала "Проектом года", а свой совместный хит артисты исполнили на сцене. К слову, во время выступления на пару секунд к ним присоединился и Позитив.

Ярко выступила молодая певица Мишель Андраде.

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Мишель Андраде на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник

Артистка получила премию в номинации "Золотой граммофон" и исполнила свою песню Hasta la vista.

"Я очень волновалась. А перед выходом на красную дорожку я плакала. Это все, что могу сказать", – поделилась впечатлениями певица с Сегодня.Lifestyle.

В номинациях "Певец года" и Певица года" победили Олег Винник и Настя Каменских. Они не могли присутствовать в зале Дворца спорта на момент вручения премии, поэтому организаторы шоу устроили телемост с телеканалом СТБ, на котором проходил эфир Х-фактора, членами жюри которого являются оба музыканта.

Стоит отметить, что не менее запоминающимся стал выход на красную дорожку Ирины Билык. Артистка впервые появилась на публике вместе с супругом и их маленьким сыночком Табризом.

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Ирина Билык с мужем и сыном Табризом на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник

"Да, это наш первый совместный выход в свет. Для малыша это было настоящим испытанием. Он не привык к такому количеству людей и камер", – объяснил супруг Ирины Аслан. Также Ирина добавила, что после красной дорожки сына сразу отвезли домой.

Смотрите еще больше фото с красной дорожки премии М1 Music Awards 2018 4 Seasons.

Надя Дорофеева и Позитив на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
Ирина Билык с мужем и сыном на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
Alekseev на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
Джамала на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
Надежда Мейхер на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
MONATIK на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
Настя Каменских на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
Николай Тищенко с женой на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
Злата Огневич на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
O.Torvald на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
Павло Зибров на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
Александр Пономарев на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
Александр Пономарев на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
Светлана Тарабарова на M1 Music Awards 2018
Фото: Виталий Лазебник
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Напомним, что среди гостей церемонии вручения музыкальной премии M1 Music Awards 2018 была известная телеведущая Катя Осадчая. Надевшая по такому случаю леопардовые лосины и головной убор, которые дополнила золотым приталенным плащом и массивными черными ботинками.

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фото Тина Кароль премия Настя Каменских выступления KAZKA Мишель Андраде M1 Music Awards 2018
Источник: "Сегодня"
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