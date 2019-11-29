M1 Music Awards: каким будет выступление NK | Насти Каменских

Церемония состоится в субботу, 30 ноября

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Режиссером-постановщиком номера артистки на музыкальной премии стал Герман Ненов. Вместе они создавали номер NK | Насти Каменских для M1 Music Awards в прошлом году, а также сотрудничали в рамках других проектов.

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Певица покорила своим творчеством Латинскую Америку, а ее суперхит Elefante, в котором традиционные ритмы латины сливаются с мелодией украинской сопилки, достиг вершины хит-парада на радио США, Канады и Мексики SiriusXM Venus, заняв там второе место. В эту субботу зрелищная постановка на хит международного уровня удивит даже самых искушенных зрителей.

"Моим главным вдохновителем являлась сама Настя и тот посыл, который она хочет донести своему зрителю по всему миру. Я приложил все усилия, чтобы сделать максимально фирменное и грандиозное прочтение этой песни. Артовское, я бы сказал. В этом номере вырастет живая грибная поляна, например. И, поверьте, в финале номера будет настолько неожиданный поворот, которого не ожидал никто из вас!", – комментирует Герман Ненов.

Герман Ненов Фото: пресс-служба

Разработка идеи для номера в общей сложности шла около двух недель. А продакшн длится уже третий месяц. Только свет для номера писали целых 15 часов! Почти два месяца изготавливали крупногабаритные декорации. Столько же времени шили технологически сложные костюмы с использованием тканей различных текстур. Хореографию ставит Олег Жежель, а декорации создал Алексей Обертинский.

"На создание одного из образов для Насти, например, ушло 400 метров фатина, – рассказывает Герман. — Специально для этого перфоманса мы отобрали 15 танцоров — абсолютно разноплановых, они работают в своих специфических жанрах и относятся к очень непохожим типажам. Но все они будут нести идею клипа Elefante о любви к индивидуальности каждого человека".

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