М1 Music Awards. П'ять: список победителей

Певицей года стала Настя Каменских

Группа "Время и Стекло" Фото: instagram.com/vremyaisteklo

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30 ноября в киевском Дворце спорта проходит ежегодная церемония награждения музыкальной премией M1 Music Awards 2019, в рамках которой были оглашены победители. Отметим, ведущими мероприятия стали Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи.

Лидером по количеству номинаций являлась группа "Время и Стекло", их у коллектива было 5, а также певицы NK и Тина Кароль, у которых по 4 номинации.

Победители M1 Music Awards 2019

"Певец года"

MONATIK

ALEKSEEV

MELOVIN

Олег Винник

Сергей Бабкин

"Певица года"

Michelle Andrade

Джамала

победительница: NK | Настя Каменских

Злата Огневич

Тина Кароль

"Не могу поверить своим ушам! Спасибо, Вселенная, спасибо моему самому лучшему мужу в мире, родителями и моей команде! Я горжусь тем, что представляю нашу страну за океаном. Спасибо, что оценили мой труд", – прокомментировала NK.

"Группа года"

DZIDZIO

KADNAY

Mozgi

"Время и Стекло"

"Воплі Відоплясова"

"Прорыв года"

победитель: MELOVIN — "Ти"

Артем Пивоваров — No.1

alyona alyona — "Велика й смішна"

"КОРРУПЦИЯ" — "Красный бархат"

Alina Pash feat. FREEL — "Не пили"

"Я до последнего думал, выпил полбокала виски, потому что даже не думал, что буду тут стоять. Я благодарен всем, кто стоит со мной в этом списке, я благодарен вам, меловинаторы. Я очень люблю своих родителей и всегда говорю, чтобы мы никогда о них не забывали. Я очень хотел бы, чтобы этот момент видел еще один человек, который сидит высоко на небесах – моя бабушка. Когда-то она мне сказала, что я буду великим артистом. Я хочу посвятить эту награду именно ей", – сказал со слезами на глазах MELOVIN.

"Клип года"

Michelle Andrade — Hasta La Vista

TARABAROVA — "Мені казково"

NIKITA LOMAKIN — "Виолончель"

Тина Кароль — "Вабити"

MONATIK — "Каждый раз"

"Хит года" совместно с радиостанцией "Хіт FM"

MONATIK — Love It Ритм

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" — "Зорі запалали"

"Антитіла" — "Вірила"

"Время и Стекло" — "Дим"

NK | Настя Каменских — "Обіцяю"

"Рок. Только Рок!" совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"

"Антитіла" — "Вірила"

THE HARDKISS — "Коханці"

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" — "Зорі запалали"

Тина Кароль и "Бумбокс" — "Безодня"

Сергей Бабкин — "Моє кохання"

"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

"Время и Стекло" — "Дим"

Злата Огневич — "Солодка кара"

Виталий Козловский — "Мала"

победительница: NK | Настя Каменских — "Обіцяю"

Мята — "Там, де рай"

"Эта песня невероятная, ведь она посвящена особому торжеству", – обратился к зрителям Потап, который поднялся за наградой вместо супруги.

"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM"

Kishe — "Цю ніч"

MARUV — Siren Song

MONATIK — Love It Ритм

alyona alyona & Alina Pash — "Падло"

"Время и Стекло" — "Дим"

"Золотий грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

"Время и Стекло" — "Дим"

Оля Цибульская — "Дівчинка"

Олег Винник — "Роксолана"

победительница: Тина Кароль — "Сила высоты"

NK | Настя Каменских — "Обіцяю"

Ранее мы также писали, что Gena VITER открыл ежегодную премию M1 Music Awards верхом на скакуне.

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