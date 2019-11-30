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М1 Music Awards. П'ять: список победителей

Певицей года стала Настя Каменских

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Группа "Время и Стекло"
Группа "Время и Стекло"
Фото: instagram.com/vremyaisteklo

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30 ноября в киевском Дворце спорта проходит ежегодная церемония награждения музыкальной премией M1 Music Awards 2019, в рамках которой были оглашены победители. Отметим, ведущими мероприятия стали Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи.

Лидером по количеству номинаций являлась группа "Время и Стекло", их у коллектива было 5, а также певицы NK и Тина Кароль, у которых по 4 номинации.

Победители M1 Music Awards 2019

"Певец года"

  • MONATIK
  • ALEKSEEV
  • MELOVIN
  • Олег Винник
  • Сергей Бабкин

"Певица года"

  • Michelle Andrade
  • Джамала
  • победительница: NK | Настя Каменских
  • Злата Огневич
  • Тина Кароль

"Не могу поверить своим ушам! Спасибо, Вселенная, спасибо моему самому лучшему мужу в мире, родителями и моей команде! Я горжусь тем, что представляю нашу страну за океаном. Спасибо, что оценили мой труд", – прокомментировала NK.

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"Группа года"

  • DZIDZIO
  • KADNAY
  • Mozgi
  • "Время и Стекло"
  • "Воплі Відоплясова"

"Прорыв года"

  • победитель: MELOVIN — "Ти"
  • Артем Пивоваров — No.1
  • alyona alyona — "Велика й смішна"
  • "КОРРУПЦИЯ" — "Красный бархат"
  • Alina Pash feat. FREEL — "Не пили"

"Я до последнего думал, выпил полбокала виски, потому что даже не думал, что буду тут стоять. Я благодарен всем, кто стоит со мной в этом списке, я благодарен вам, меловинаторы. Я очень люблю своих родителей и всегда говорю, чтобы мы никогда о них не забывали. Я очень хотел бы, чтобы этот момент видел еще один человек, который сидит высоко на небесах – моя бабушка. Когда-то она мне сказала, что я буду великим артистом. Я хочу посвятить эту награду именно ей", – сказал со слезами на глазах MELOVIN.

"Клип года"

  • Michelle Andrade — Hasta La Vista
  • TARABAROVA — "Мені казково"
  • NIKITA LOMAKIN — "Виолончель"
  • Тина Кароль — "Вабити"
  • MONATIK — "Каждый раз"

"Хит года" совместно с радиостанцией "Хіт FM"

  • MONATIK — Love It Ритм
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" — "Зорі запалали"
  • "Антитіла" — "Вірила"
  • "Время и Стекло" — "Дим"
  • NK | Настя Каменских — "Обіцяю"

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"Рок. Только Рок!" совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"

  • "Антитіла" — "Вірила"
  • THE HARDKISS — "Коханці"
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" — "Зорі запалали"
  • Тина Кароль и "Бумбокс" — "Безодня"
  • Сергей Бабкин — "Моє кохання"

"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

  • "Время и Стекло" — "Дим"
  • Злата Огневич — "Солодка кара"
  • Виталий Козловский — "Мала"
  • победительница: NK | Настя Каменских — "Обіцяю"
  • Мята — "Там, де рай"

"Эта песня невероятная, ведь она посвящена особому торжеству", – обратился к зрителям Потап, который поднялся за наградой вместо супруги.

"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM"

  • Kishe — "Цю ніч"
  • MARUV — Siren Song
  • MONATIK — Love It Ритм
  • alyona alyona & Alina Pash — "Падло"
  • "Время и Стекло" — "Дим"

"Золотий грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

  • "Время и Стекло" — "Дим"
  • Оля Цибульская — "Дівчинка"
  • Олег Винник — "Роксолана"
  • победительница: Тина Кароль — "Сила высоты"
  • NK | Настя Каменских — "Обіцяю"

Ранее мы также писали, что Gena VITER открыл ежегодную премию M1 Music Awards верхом на скакуне.

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