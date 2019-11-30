М1 Music Awards. П'ять: список победителей
Певицей года стала Настя Каменских
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30 ноября в киевском Дворце спорта проходит ежегодная церемония награждения музыкальной премией M1 Music Awards 2019, в рамках которой были оглашены победители. Отметим, ведущими мероприятия стали Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи.
Лидером по количеству номинаций являлась группа "Время и Стекло", их у коллектива было 5, а также певицы NK и Тина Кароль, у которых по 4 номинации.
"Певец года"
- MONATIK
- ALEKSEEV
- MELOVIN
- Олег Винник
- Сергей Бабкин
"Певица года"
- Michelle Andrade
- Джамала
- победительница: NK | Настя Каменских
- Злата Огневич
- Тина Кароль
"Не могу поверить своим ушам! Спасибо, Вселенная, спасибо моему самому лучшему мужу в мире, родителями и моей команде! Я горжусь тем, что представляю нашу страну за океаном. Спасибо, что оценили мой труд", – прокомментировала NK.
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"Группа года"
- DZIDZIO
- KADNAY
- Mozgi
- "Время и Стекло"
- "Воплі Відоплясова"
"Прорыв года"
- победитель: MELOVIN — "Ти"
- Артем Пивоваров — No.1
- alyona alyona — "Велика й смішна"
- "КОРРУПЦИЯ" — "Красный бархат"
- Alina Pash feat. FREEL — "Не пили"
"Я до последнего думал, выпил полбокала виски, потому что даже не думал, что буду тут стоять. Я благодарен всем, кто стоит со мной в этом списке, я благодарен вам, меловинаторы. Я очень люблю своих родителей и всегда говорю, чтобы мы никогда о них не забывали. Я очень хотел бы, чтобы этот момент видел еще один человек, который сидит высоко на небесах – моя бабушка. Когда-то она мне сказала, что я буду великим артистом. Я хочу посвятить эту награду именно ей", – сказал со слезами на глазах MELOVIN.
"Клип года"
- Michelle Andrade — Hasta La Vista
- TARABAROVA — "Мені казково"
- NIKITA LOMAKIN — "Виолончель"
- Тина Кароль — "Вабити"
- MONATIK — "Каждый раз"
"Хит года" совместно с радиостанцией "Хіт FM"
- MONATIK — Love It Ритм
- "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" — "Зорі запалали"
- "Антитіла" — "Вірила"
- "Время и Стекло" — "Дим"
- NK | Настя Каменских — "Обіцяю"
"Рок. Только Рок!" совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"
- "Антитіла" — "Вірила"
- THE HARDKISS — "Коханці"
- "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" — "Зорі запалали"
- Тина Кароль и "Бумбокс" — "Безодня"
- Сергей Бабкин — "Моє кохання"
"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"
- "Время и Стекло" — "Дим"
- Злата Огневич — "Солодка кара"
- Виталий Козловский — "Мала"
- победительница: NK | Настя Каменских — "Обіцяю"
- Мята — "Там, де рай"
"Эта песня невероятная, ведь она посвящена особому торжеству", – обратился к зрителям Потап, который поднялся за наградой вместо супруги.
"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM"
- Kishe — "Цю ніч"
- MARUV — Siren Song
- MONATIK — Love It Ритм
- alyona alyona & Alina Pash — "Падло"
- "Время и Стекло" — "Дим"
"Золотий грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"
- "Время и Стекло" — "Дим"
- Оля Цибульская — "Дівчинка"
- Олег Винник — "Роксолана"
- победительница: Тина Кароль — "Сила высоты"
- NK | Настя Каменских — "Обіцяю"
Ранее мы также писали, что Gena VITER открыл ежегодную премию M1 Music Awards верхом на скакуне.
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