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Мадонна и ее 26-летний бойфренд озадачили фанатов провокационной позой: фото

Сегодня, 12:32

61-летяя знаменитость вновь привлекла к себе внимание

Американская поп-певица Мадонна, которая ранее удивила фанатов снимком топлесс с костылем, позировала в провокационной позе рядом со своим 26-летним бойфрендом.

61-летняя певица сейчас проходит период реабилитации после травмы колена, и кажется, скучать ей не приходится.

Мадонна не перестает шокировать на карантине – смотрите сюжет:

Мадонна и ее 26-летний возлюбленный, танцор Ахламалик Уильямс устроили тренировку дома. Певица, упираясь руками в пол, делала растяжку спины и ног. В это время ее бойфренд придерживал ее сзади за бедра. На другом снимке Мадонна лежит на полу, вытянув руки перед собой.

"Реабилитация не должна быть скучной", – написала Мадонна.

Провокационная публикация собрала более двухсот тысяч лайков.

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Мадонна травмировалась во время собственного шоу в Париже и с тех пор часто появлялась на публике с костылем.

Напомним, что ранее Мадонна пожертвовала миллион долларов на лекарства от COVID-19. В апреле Мадонна за сутки потеряла троих друзей из-за коронавируса.

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