Мадонна и Кардашьян поделились личными секретами

Ким и Мадонна рассказали друг другу о своих бьюти-привычках и лайфхаках по уходу за собой

По случаю запуска новых продуктов в коллекции бренда, который создала Мадонна, певица встретилась с Ким Кардашьян, чтобы поговорить о красоте и уходе за собой.

И Ким, и Мадонна рассказали друг другу о своих бьюти-привычках, любимой косметике и лайфхаках по уходу за собой.

"Я сплю на животе и всегда просыпаюсь с отеками под глазами, – говорит Мадонна. – Я должна все время что-то с этим делать, поэтому и создала специальные патчи под глаза, пропитанные сывороткой, которые всегда держу в холодильнике и приклеиваю, как только встаю". Певица также рассказала, что ее утро всегда начинается с глотка воды с лимоном и кофеина. Только после этого она готова общаться с людьми.

У Ким утро проходит иначе: "Порой я встаю в 5 утра, чтобы позаниматься спортом, до того, как отвезти детей в школу. Часто я даже не успеваю умыться – чищу зубы и выхожу из дома". Кардашьян говорит, что постоянно увлажняет кожу и обожает аромат роз, поэтому возле кровати всегда держит розовую воду в спрее и фанатично ее распыляет, даже в машине.

— Лучший бьюти-совет, который я когда-либо получала, – держаться подальше от солнца и увлажнять кожу", – поделилась Мадонна.

Ким призналась, что обожает раздавать бьюти-советы: "Люблю рассматривать чье-либо лицо, идти затем к доктору и говорить: так, здесь стоит использовать ботокс, здесь – поставить филлеры. Я часто консультирую известных людей, чьи имена не могу называть. Даже в интернете люди, которых я никогда не видела, часто пишут мне о своих проблемах, просят посмотреть на их фотографии и дать совет по уходу".

Напомним, ранее 59-летняя Мадонна и 37-летняя Ким Кардашьян померились декольте,

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Обо всех мужчинах Мадонны вы можете посмотреть в одном видео ниже:



