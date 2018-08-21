Мадонна и Ники Минаж поцеловались за кулисами MTV Video Music Award-2018

MTV Video Music Award-2018 прошла в Нью-Йорке 20 августа

Мадонна и Ники Минаж. Фото: AFP

Престижная американская премия в сфере создания видеоклипов MTV Video Music Awards 2018 запомнилась многим не только шоу, которое устроили артисты на сцене мероприятия, но и благодаря откровенным и эпатажным нарядам звезд на красной дорожке.

Знаменитая певица Мадонна, которая недавно отпраздновала свое 60-летие, также удивила публику своим нарядом. Звезда облачилась в национальный костюм марокканцев (в похожем наряде певица позировала на фото в своем Instagram в день рождения).

За кулисами церемонии Мадонна встретила американскую рэп-исполнительницу Ники Минаж, которой подарила поцелуй в губы. Восторженная Ники успела запечатлеть видео с легендарной певицей и опубликовала его в Instagram-сториз.

Мадонна и Ники Минаж Фото: AFP

Ники Минаж, к слову, удивила присутствующих не менее эпатажным образом.

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Напомним, что во время церемонии на сцене выступила Дженнифер Лопес. Это было первое выступление певицы на премии с 2001 года. На премии знаменитая Дженнифер Лопес получила почетную награду имени Майкла Джексона. Артистка устроила настоящее шоу, традиционно выйдя на сцену в соблазнительном ярком наряде.