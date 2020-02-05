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Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри переехать в ее апартаменты: видеообращение

Певица предложила герцогам арендовать ее апартаменты в Нью-Йорке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

После официального заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о сложении королевских полномочий множество мировых звезд, невзирая на осуждения герцогов, встали на их защиту. В стороне не осталась популярная певица Мадонна. Артистка в официальном обращении предложила супругам поселиться в ее собственных апартаментах в Нью-Йорке.

Подробнее о скандале вокруг Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

На своей официальной странице в Instagram Мадонна опубликовала видеообращение, в котором попыталась отговорить герцогов Сассекских переезжать в Канаду. Знаменитость предложила принцу Гарри и Меган Маркл арендовать ее роскошную квартиру, которая находиться в Центральном парке Нью-Йорка.

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"В ней две комнаты, а с невероятного балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял. Не переезжайте в Канаду, там скучно", – рассказала в видео Мадонна.

INSTAGRAM

Какая цена вопроса – Мадонна не уточнила. Стоит добавить, что герцоги Сассекские предложение певицы еще не прокомментировали.

Напомним, кроме титулов, Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной важной миссии. Супруги разочарованы, что больше не смогут быть послами молодежи стран Содружества.

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