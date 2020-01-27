Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мадонна отменила очередной концерт из-за состояния здоровья

Певица отменила концерт в связи с плохим самочувствием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:07
Певица Мадонна
Певица Мадонна
Фото: Getty Images

Мадонна уже не та! Мировая поп-дива один за другим отменяет свои выступления! Так, на прошлых выходных исполнительница отменила уже восьмой концерт, который должен был состояться в столице Португалии – Лиссабоне.

О своем решении Мадонна сообщила на странице в Instagram за 45 минут до начала. Певица объяснила такой поступок плохим самочувствием из-за травмы колена.

INSTAGRAM

А вчера Мадонна отменила концерт в Лондоне, который должен был состоятся сегодня, 27 января. Врачи запретили ей выступать и рекомендовали отдохнуть несколько дней.

"Как вы знаете, у меня есть травмы, которые мучают меня с самого начала тура. Я должна прислушиваться к своему телу и ставить здоровье на первое место. Последнее, что я хочу сделать, – это разочаровать своих поклонников или поставить под угрозу целостность своего шоу. Так что я буду продолжать, когда смогу выступать!" – написала на странице в Instagram Мадонна, добавив, что концерт переносится на среду, 29 января.

INSTAGRAM

"Пожалуйста, простите меня за этот неожиданный повтор событий. Мое шоу приносит столько радости, поэтому его отмена – наказание для меня. Я чувствую ужасную боль из-за травмы", – эмоционально резюмировала певица.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Мадонна подтвердила роман с 26-летним бойфрендом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Барабанщик группы Aerosmith подал в суд на своих коллег: подробности заявления Родители 26-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали их роман Мадонна встречается с 26-летним танцором - СМИ
Мадонна концерт отмена
Реклама

Новости партнеров

Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Врачи назвали вредные свойства вареного картофеля
Врачи назвали вредные свойства вареного картофеля
Секреты военного врача: сбить давление можно нажатием на точку
Секреты военного врача: сбить давление можно нажатием на точку
7 веских причин выбросить микроволновку прямо сейчас
7 веских причин выбросить микроволновку прямо сейчас
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:42Техно

Boeing 777X со складываемыми крыльями совершил первый полет: видео

Сегодня, 08:04Lifestyle

Что подарить на 14 февраля: ТОП-10 подарков для мужчин и женщин

Вчера, 16:53Психология

Гороскоп на неделю 26 января – 1 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 11:44Техно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

25 январяEvents

Короткие поздравления с днем рождения Татьяны: стихи и смс

25 январяEvents

Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

25 январяШоу-бизнес

Елена Зеленская трогательно призналась в любви президенту в день его рождения

25 январяEvents

Новолуние 25 января 2020: действенные ритуалы

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

25 январяEvents

Поздравления с днем рождения Татьяны в прозе и стихах

25 январяEvents

Лучшие поздравления с Днем ангела Татьяны: красивые картинки и пожелания в прозе

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

25 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

24 январяТехно

Мольбы услышаны: Xiaomi внедрила долгожданную функцию

Новости партнеров

Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Семена льна: польза и как употреблять
Семена льна: польза и как употреблять
Простой способ
Простой способ "перезагрузки" печени
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как предотвратить рак: назван способ
Как предотвратить рак: назван способ
Пышная шарлотка с яблоками на кефире в духовке
Пышная шарлотка с яблоками на кефире в духовке