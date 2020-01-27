Мадонна отменила очередной концерт из-за состояния здоровья

Певица отменила концерт в связи с плохим самочувствием

Певица Мадонна Фото: Getty Images

Мадонна уже не та! Мировая поп-дива один за другим отменяет свои выступления! Так, на прошлых выходных исполнительница отменила уже восьмой концерт, который должен был состояться в столице Португалии – Лиссабоне.

О своем решении Мадонна сообщила на странице в Instagram за 45 минут до начала. Певица объяснила такой поступок плохим самочувствием из-за травмы колена.

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А вчера Мадонна отменила концерт в Лондоне, который должен был состоятся сегодня, 27 января. Врачи запретили ей выступать и рекомендовали отдохнуть несколько дней.

"Как вы знаете, у меня есть травмы, которые мучают меня с самого начала тура. Я должна прислушиваться к своему телу и ставить здоровье на первое место. Последнее, что я хочу сделать, – это разочаровать своих поклонников или поставить под угрозу целостность своего шоу. Так что я буду продолжать, когда смогу выступать!" – написала на странице в Instagram Мадонна, добавив, что концерт переносится на среду, 29 января.

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"Пожалуйста, простите меня за этот неожиданный повтор событий. Мое шоу приносит столько радости, поэтому его отмена – наказание для меня. Я чувствую ужасную боль из-за травмы", – эмоционально резюмировала певица.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Мадонна подтвердила роман с 26-летним бойфрендом.

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