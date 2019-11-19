Мадонна поразила фанатов одиозным поступком: видео

Культовая певица опубликовала неоднозначное видео

Мадонна Фото: Getty Images

Культовая американская певица Мадонна, которую обвинили в расизме из-за фотографии в Twitter, продолжает удивлять фанатов своим неоднозначным поведением. Эпатажных образов и дерзкого поведения артистке мало – она решила еще больше шокировать общественность.

Так, на официальной странице Мадонны в Instagram появился ролик, на котором звезда сначала лежит в ледяной ванне, а затем выпивает стакан своей собственной мочи. В микроблоге поп-королева написала, что жидкость в чаше, которую она выпила, на самом деле является ее.

17 Ноя 2019 в 3:07 PST INSTAGRAM (@madonna)

Еще несколько лет назад Мадонна призналась, что втирает жидкость в кожу и делает из нее маски. А с помощью ледяной ванны избавляется от отеков и синяков

"Ледяные ванны помогают быстрее восстанавливаться, они невероятно полезны для мышц", – написала певица в социальной сети.

Недавно мы рассказывали о самых громких скандалах Мадонны.

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