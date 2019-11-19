Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мадонна поразила фанатов одиозным поступком: видео

Культовая певица опубликовала неоднозначное видео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
Мадонна
Мадонна
Фото: Getty Images

Культовая американская певица Мадонна, которую обвинили в расизме из-за фотографии в Twitter, продолжает удивлять фанатов своим неоднозначным поведением. Эпатажных образов и дерзкого поведения артистке мало – она решила еще больше шокировать общественность.

Читайте также:
В США на Мадонну подал в суд ее же фанат – СМИ

Так, на официальной странице Мадонны в Instagram появился ролик, на котором звезда сначала лежит в ледяной ванне, а затем выпивает стакан своей собственной мочи. В микроблоге поп-королева написала, что жидкость в чаше, которую она выпила, на самом деле является ее.

INSTAGRAM (@madonna)

Еще несколько лет назад Мадонна призналась, что втирает жидкость в кожу и делает из нее маски. А с помощью ледяной ванны избавляется от отеков и синяков

"Ледяные ванны помогают быстрее восстанавливаться, они невероятно полезны для мышц", – написала певица в социальной сети.

Недавно мы рассказывали о самых громких скандалах Мадонны.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Звезда НБА признался, что Мадонна предлагала ему деньги за ребенка 61-летняя Мадонна показала удивительный шпагат Образ пирата: Мадонна призналась, зачем ей повязка на один глаз
Мадонна шоу-бизнес певица
Реклама

Новости партнеров

Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
"Пальчики оближешь": Котлеты из сайры консервированной
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)

Популярные статьи

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Сын Тины Кароль попросил у звездной мамы необычный подарок: подробности

Вчера, 13:21Fun

18 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 12:30Афиша

Киносеанс дома: ТОП-5 душевных фильмов для просмотра в плохую погоду

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

Больше не тайна: экс-супруг Жанны Фриске впервые поделился совместным фото с невестой

Вчера, 10:57Техно

Tesla проехала полмиллиона километров: что у нее сломалось

Вчера, 09:07Техно

Microsoft серьезно "порежет" Windows 10: что удалят

Вчера, 09:00Food

Новый год 2020: что нельзя ставить на стол в год Крысы

Вчера, 08:17Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в полуфинале

17 ноябряАфиша

В Великобритании погибла актриса Джейн Хейуорд

17 ноябряFun

Поздравления с Днем студента 2019: стихи, проза, прикольные картинки

17 ноябряШоу-бизнес

Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

17 ноябряFun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

17 ноябряFun

День студента 2019 в Украине: история праздника

17 ноябряFun

17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

17 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

16 ноябряFun

16 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Новости партнеров

Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Что делать, если вас ужалила оса
Что делать, если вас ужалила оса
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием