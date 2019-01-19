Мадонна шокировала фанатов новой прической

Поп-звезду теперь просто не узнать

Мадонна стала брюнеткой Фото: instagram/madonna

Американская поп-дива Мадонна всегда славилась своими выходками. Например, не так давно пользователи сети обратили внимание на то, что ее ягодицы стали явно больше, чем были до этого. Что заставило заподозрить звезду в увеличении ее пятой точки.

Теперь же Мадонна запостила на своей странице в Instagram новый снимок, не менее удививший ее фанатов. На нем дива запечатлена с новой прической – волосы ее коротко подстрижены, а вместо блондинки она стала брюнеткой.

Мадонна стала брюнеткой. Фото: instagram/madonna

"Но, что, если…", – подписала фото звезда. А нам остается лишь гадать, действительно ли с Мадонной произошло перевоплощение или она просто в очередной раз примерила парик, как это любят делать многие знаменитости.

Напомним, не так давно Мадонна шокировала всех своим внешним видом. А также поп-дива показала редкий кадр с детьми.