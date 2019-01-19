Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мадонна шокировала фанатов новой прической

Поп-звезду теперь просто не узнать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34
Мадонна стала брюнеткой Фото: instagram/madonna
Мадонна стала брюнеткой
Фото:  instagram/madonna

Американская поп-дива Мадонна всегда славилась своими выходками. Например, не так давно пользователи сети обратили внимание на то, что ее ягодицы стали явно больше, чем были до этого. Что заставило заподозрить звезду в увеличении ее пятой точки.

Теперь же Мадонна запостила на своей странице в Instagram новый снимок, не менее удививший ее фанатов. На нем дива запечатлена с новой прической – волосы ее коротко подстрижены, а вместо блондинки она стала брюнеткой.

Мадонна стала брюнеткой. Фото: instagram/madonna

"Но, что, если…", – подписала фото звезда. А нам остается лишь гадать, действительно ли с Мадонной произошло перевоплощение или она просто в очередной раз примерила парик, как это любят делать многие знаменитости.

Напомним, не так давно Мадонна шокировала всех своим внешним видом. А также поп-дива показала редкий кадр с детьми.

Еще несколько материалов по теме:
Наоми Кэмпбелл произвела фурор новой прической В ярком платье и с испорченной прической: королеве Максиме не повезло с погодой Мадонна прокомментировала увеличение своих ягодиц
Мадонна прическа имидж брюнетка цвет волос
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Почему у комнатных растений зимой могут сохнуть кончики листьев
Почему у комнатных растений зимой могут сохнуть кончики листьев
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Популярные статьи

Сегодня, 14:14Fun

Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки

Сегодня, 14:13Fun

Крещение-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать

Сегодня, 10:20Техно

Энтузиаст запустил Windows 10 и Fallout на смартфоне

Сегодня, 09:10Стиль

Очень непривычно: Ангела Меркель надела новый пиджак

Сегодня, 08:51Техно

Xiaomi срочно прекратила продажи дешевого Redmi Note 7

Вчера, 14:09Fun

Поздравления с Крещенским сочельником: что нельзя делать

Вчера, 12:53Fun

19 января: какой праздник, приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 11:37Стиль

В алом сарафане: Маша Ефросинина отдыхает от мужа и детей в ОАЭ

Вчера, 07:01Fun

18 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

17 январяШоу-бизнес

Супруг Алены Мозговой Владимир Ткаченко сменил имя

17 январяСтиль

В платье с разрезом и красной помадой: Меган Маркл посетила Цирк Дю Солей

17 январяFun

Найдены таинственные гробницы с лампами и сосудами: невероятные фото

17 январяFun

Ученые показали самую красивую форму женских бровей

17 январяСтиль

В облегающем платье H&M: новый выход беременной Меган Маркл

17 январяШоу-бизнес

Оле Поляковой – 35: ТОП-5 причин, почему певица стала любимицей украинцев

16 январяШоу-бизнес

Неожиданно: солистка KAZKA показала пикантное фото в одной лишь футболке

Новости партнеров

Не стыдно, когда видно: скандальные наряды звезд
Не стыдно, когда видно: скандальные наряды звезд
5 причесок, которые тебя старят
5 причесок, которые тебя старят
Лучшие девушки 2018 года
Лучшие девушки 2018 года
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Девушки-загадки: самые привлекательные бегуньи во всей красе
Девушки-загадки: самые привлекательные бегуньи во всей красе
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
Как приготовить вкусные драники из кабачков
Как приготовить вкусные драники из кабачков
Как сделать жесткое мясо мягким
Как сделать жесткое мясо мягким