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Мадонна травмировалась во время собственного шоу в Париже

Певица расплакалась от боли

Инна Петрова
Сегодня, 17:43

Мадонна, которая предложила Меган Маркл и принцу Гарри переехать в ее апартаменты, отменила несколько своих концертов в рамках мирового турне. Причиной послужила травма колена. Однако, несмотря на состояние здоровья, артистка все же решила вернуться на сцену. Это было не очень хорошей идеей.

Мадонна
Мадонна
Фото: Getty Images

На своем концерте в Париже 28 февраля Мадонна упала и расплакалась от боли. Произошло это во время исполнения танца, пишет Daily Mail. 61-летней звезде помогли подняться на ноги, однако зрители заметили, что та не смогла сдержать слез.

Одна из поклонниц певицы написала в Twitter: "Моя подруга, которая посетила шоу Мадонны в четверг, рассказала мне, что в конце исполнения Vogue она уронила стул и упала на пол. Танцор помог ей подняться, а затем она расплакалась".

Пока что никаких комментариев сама Мадонна или ее представители не дают.

"Как вы знаете, у меня есть травмы, которые мучают меня с самого начала тура. Я должна прислушиваться к своему телу и ставить здоровье на первое место. Последнее, что я хочу сделать, – это разочаровать своих поклонников или поставить под угрозу целостность своего шоу. Так что я буду продолжать, когда смогу выступать!" – писала артистка ранее в своем Instagram.

Почему Мадонна оскандалилась на старте своего мирового турне, смотрите в сюжете:

Не так давно Мадонна подтвердила роман с 26-летним бойфрендом.

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