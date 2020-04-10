Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мадонна за сутки потеряла троих друзей из-за коронавируса

Певица чувствует себя разбитой от боли

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:39

Смертельный недуг – коронавирус – продолжает нещадно забирать жизни по всему миру. Многие уже потеряли близких и родных – беда настигла и американскую знаменитость Мадонну, которая недавно сделала пожертвование на лекарства для борьбы с COVID-19.

На своей странице в Instagram певица заявила о потери троих друзей, которые умерли за сутки из-за осложнений коронавируса. 9 апреля из жизни ушли ее двоюродный брат, телохранитель и Орландо Пуэрто, который делал ремиксы на ее музыку и помогал попадать в танцевальные чарты. Под сопровождение джазовой музыки в собственном кабинете Мадонна призналась, что последней ночью даже не сомкнула глаз от боли и переживаний.

INSTAGRAM

"Не каждый день мы проводим хорошо. Я не спала прошлой ночью ни минуты, а сегодня полностью разбита... За последние 24 часа я потеряла трех людей... Это повлияло на настроение. Сегодня был плохой день, с меня довольно", – заявила певица.

Ранее мы также писали, что отец британской актрисы умер из-за коронавируса. Звезда "Трасформеров" София Майлс показала фото из больницы.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Работает доктором: близкий друг Камалии заразился коронавирусом "Плакала по ночам": Pink рассказала о тяжелой форме COVID-19 у сына Идрис Эльба с супругой вылечились от коронавируса
Мадонна смерть шоу-бизнес коронавирус
Реклама

Новости партнеров

Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет

Популярные статьи

Сегодня, 14:58Fun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня, 11:07Fun

"И я на этом не остановлюсь": топ-модель на карантине поправилась на 15 кг, видео

Сегодня, 10:42Психология

Как избавиться от стресса: полезные советы о медитации

Сегодня, 10:15Food

Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами

Вчера, 18:24Fun

Чистый четверг 2020: дата и главные традиции праздника

Вчера, 17:43Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

Вчера, 16:00Food

Как приготовить сырные палочки во фритюре

Вчера, 14:31Психология

Что бесит мужчин в женском поведении: ответ психолога

Вчера, 12:40Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 10:15Food

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

8 апреляТехно

Комета-пришелец начала разрушаться: фото

8 апреляFun

Еврейская Пасха 2020: поздравления в прозе и стихах

8 апреляFun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

8 апреляFood

Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

8 апреляFun

8 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 апреляШоу-бизнес

Том Хэнкс, Джоан Роулинг и Pink: кто из знаменитостей заразился коронавирусом

Новости партнеров

Улюблена дочка Сулеймана з
Улюблена дочка Сулеймана з "Величне століття" показала свою сім'ю
Звезда
Звезда "Орла и Решки" ошарашила внешним видом
Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке
Проверка сливочного масла на качество: простые способы
Проверка сливочного масла на качество: простые способы
Вирусолог Жолобак: Вирус
Вирусолог Жолобак: Вирус "не заинтересован" в смерти человека
Ветлицкая рассказала о мучениях во время
Ветлицкая рассказала о мучениях во время "коронавируса"
Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии
Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии