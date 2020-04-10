Мадонна за сутки потеряла троих друзей из-за коронавируса

Певица чувствует себя разбитой от боли

Смертельный недуг – коронавирус – продолжает нещадно забирать жизни по всему миру. Многие уже потеряли близких и родных – беда настигла и американскую знаменитость Мадонну, которая недавно сделала пожертвование на лекарства для борьбы с COVID-19.

На своей странице в Instagram певица заявила о потери троих друзей, которые умерли за сутки из-за осложнений коронавируса. 9 апреля из жизни ушли ее двоюродный брат, телохранитель и Орландо Пуэрто, который делал ремиксы на ее музыку и помогал попадать в танцевальные чарты. Под сопровождение джазовой музыки в собственном кабинете Мадонна призналась, что последней ночью даже не сомкнула глаз от боли и переживаний.

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"Не каждый день мы проводим хорошо. Я не спала прошлой ночью ни минуты, а сегодня полностью разбита... За последние 24 часа я потеряла трех людей... Это повлияло на настроение. Сегодня был плохой день, с меня довольно", – заявила певица.

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Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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