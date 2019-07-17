Мадонну обвинили в расизме из-за фотографий ее детей
Пользователи сети осудили поп-королеву и назвали расисткой
Поп-королеву Мадонну, которая недавно призналась, зачем ей повязка на один глаз, обвинили в расизме. Пользователи сети осудили звездную маму за креативные фото ее детей, которые певица опубликовала в Instagram.
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60-летняя Мадонна запостила в insta-сторис снимки своих приемных темнокожих дочерей — близнецов Стеллы и Эстер. Для фото певица использовала четвертинки арбуза, которые должны были выглядеть как платье и юбка – такие оригинальные кадры довольно популярны в сети.
Однако Мадонна не учла тот факт, что существует стереотип о том, что афроамериканцы любят арбузы. Это является оскорбительным, а подобные изображения считаются расистскими.
"Белые люди издевались над темнокожими из-за их любви к арбузам еще со времен рабства. Я уверен, что Мадонна осведомлена об этом. Она – белая женщина, воспитывающая темнокожих детей, и должна осознавать свои действия", – написал в Twitter один из пользователей.
Скандальные кадры Мадонна удалила из Instagram, но лично ситуацию никак не прокомментировала.
Напомним, что ранее Мадонна спровоцировала скандал на Евровидении 2019 в Тель-Авив.
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