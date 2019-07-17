Мадонну обвинили в расизме из-за фотографий ее детей

Пользователи сети осудили поп-королеву и назвали расисткой

Мадонну обвинили в расизме из-за фотографий ее детей Фото: instagram.com/madonna

Поп-королеву Мадонну, которая недавно призналась, зачем ей повязка на один глаз, обвинили в расизме. Пользователи сети осудили звездную маму за креативные фото ее детей, которые певица опубликовала в Instagram.

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60-летняя Мадонна запостила в insta-сторис снимки своих приемных темнокожих дочерей — близнецов Стеллы и Эстер. Для фото певица использовала четвертинки арбуза, которые должны были выглядеть как платье и юбка – такие оригинальные кадры довольно популярны в сети.

Мадонну обвинили в расизме за фото ее детей / Фото: скриншот instagram.com/madonna

Мадонну обвинили в расизме за фото ее детей / Фото: скриншот instagram.com/madonna

Однако Мадонна не учла тот факт, что существует стереотип о том, что афроамериканцы любят арбузы. Это является оскорбительным, а подобные изображения считаются расистскими.

"Белые люди издевались над темнокожими из-за их любви к арбузам еще со времен рабства. Я уверен, что Мадонна осведомлена об этом. Она – белая женщина, воспитывающая темнокожих детей, и должна осознавать свои действия", – написал в Twitter один из пользователей.

Скандальные кадры Мадонна удалила из Instagram, но лично ситуацию никак не прокомментировала.

Напомним, что ранее Мадонна спровоцировала скандал на Евровидении 2019 в Тель-Авив.

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