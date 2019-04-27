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Маган Маркл рожает? У Фрогмор-Хауса заметили карету скорой

У резиденции Меган Маркл и принца Гарри замечена скорая помощь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

У дома Меган Маркл и принца Гарри заметили скорую помощь, что может свидетельствовать о том, что герцогиня Сассекская уже родила. В пятницу вечером папарацци удалось заснять прибывшую к Фрогмор-Хаусу карету скорой, в то время как над домом кружил вертолет, передает издание Express

Несмотря на то, что официального сообщения о рождении первенца Меган нет, в сети активно обсуждают появление на свет королевского наследника. Слух о возможном рождении подогревает и то, что мама Меган Маркл Дория Рэгланд накануне срочно прибыла к своей дочери из США.  

Напомним, ранее сообщалось, что 37- летняя супруга принца Гарри должна родить в конце апреля – начале мая. Она призналась, что намерена рожать не в больнице, а в домашних условиях в присутствии акушеров. К слову, не так давно в сети появилось видео с вечеринки, посвященной будущему малышу Гарри и Меган. В оформлении стола и декораций преобладал розовый цвет, что натолкнуло СМИ на мысль о том, что герцог и герцогиня Сассекские ждут девочку. 

Вчера мы писали о том, что принц Гарри и Кейт Миддлтон удивили совместным выходом. Они посетили торжественную поминальную службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня памяти австралийцев и новозеландцев, погибших в войнах.

Смотрите в коротком ролике, почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы:

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