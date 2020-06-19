Меган Маркл и принцу Гарри отказали в регистрации благотворительного фонда в США

Торговую марку супруги хотели назвать в честь сына Арчи

В США Меган Маркл и принцу Гарри отказали в регистрации их собственной торговой марки, названной в честь их первенца Арчи Харрисона. Супруги намерены основать фонд помощи, но на важном этапе они столкнулись с проблемами.

Известно, что этой весной Меган и Гарри, которые покинули Великобританию и королевскую семью, подали заявление на регистрацию в США торговой марки Archewell, названной в честь их маленького сына Арчи. Однако сейчас стало известно, что паре отказали, пишет The Sun.

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Причиной отказа стало то, что супруги вовремя не подписали необходимые документы и не оплатили пошлины. Кроме того, описание деятельности организации назвали "расплывчатым" – принц Гарри и Меган Маркл не уточнили, кому собирается оказывать помощь.

Однако у герцогов есть время до августа, чтобы учесть все комментарии и переписать заявление на патент.

В настоящее время Гарри и Меган активно поддерживают движения Black Lives Matter, вспыхнувшее в США и Европе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее Меган Маркл записала видеообращение, в котором затронула тему равенства и, едва сдерживая слезы, призвала людей не игнорировать актуальные проблемы и делать все возможное для изменения мира к лучшему.

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