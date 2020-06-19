Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл и принцу Гарри отказали в регистрации благотворительного фонда в США

Сегодня, 10:12

Торговую марку супруги хотели назвать в честь сына Арчи

В США Меган Маркл и принцу Гарри отказали в регистрации их собственной торговой марки, названной в честь их первенца Арчи Харрисона. Супруги намерены основать фонд помощи, но на важном этапе они столкнулись с проблемами.

Известно, что этой весной Меган и Гарри, которые покинули Великобританию и королевскую семью, подали заявление на регистрацию в США торговой марки Archewell, названной в честь их маленького сына Арчи. Однако сейчас стало известно, что паре отказали, пишет The Sun.

Почему Меган Маркл поссорилась с Кейт Миддлтон, смотрите в сюжете:

Причиной отказа стало то, что супруги вовремя не подписали необходимые документы и не оплатили пошлины. Кроме того, описание деятельности организации назвали "расплывчатым" – принц Гарри и Меган Маркл не уточнили, кому собирается оказывать помощь.

Однако у герцогов есть время до августа, чтобы учесть все комментарии и переписать заявление на патент.

В настоящее время Гарри и Меган активно поддерживают движения Black Lives Matter, вспыхнувшее в США и Европе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее Меган Маркл записала видеообращение, в котором затронула тему равенства и, едва сдерживая слезы, призвала людей не игнорировать актуальные проблемы и делать все возможное для изменения мира к лучшему.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Впервые в истории: Елизавета II нарушила королевский протокол Кейт Миддлтон наняла нового личного секретаря - на поиски ушло несколько месяцев Само очарование: Кейт Миддлтон поделилась трогательным фото королевской семьи
принц Гарри королевская семья Меган Маркл Арчи Харрисон
Реклама

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Брежнєва оголила бюст, показавши, за що її любить Меладзе
Брежнєва оголила бюст, показавши, за що її любить Меладзе

Популярные статьи

Вчера, 23:00Fun

День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 14:39Wellness

Как избавиться от мешков под глазами – важные советы

Вчера, 13:39Шоу-бизнес

Цветы и праздничный торт: Алла Пугачева устроила сюрприз мужу в день рождения

Вчера, 11:53Events

Ретроградные планеты-2020: даты и влияние

Вчера, 10:25Food

Как сделать томатный сок на зиму: три лучших рецепта

17 июняШоу-бизнес

Сын Михаила Ефремова впервые о смертельном ДТП: "Мне больно от того, что произошло"

17 июняEvents

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

17 июняFun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

16 июняСтиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

16 июняШоу-бизнес

Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: фото до и после операции

16 июняСтиль

С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото

16 июняWellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

16 июняEvents

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

16 июняFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

16 июняTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

16 июняFun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

Новости партнеров

Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
"Інша людина": фото переможниці "Холостяка 10" до пластики
Панин матом объяснил, почему Ефремова надо срочно отпустить
Панин матом объяснил, почему Ефремова надо срочно отпустить
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
10 советских актрис с «западной» внешностью
10 советских актрис с «западной» внешностью
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять