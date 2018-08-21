Магические цифры: Селена Гомес сделала одинаковые татуировки со своими подругами
Селена, Ракель Стивенс, Эшли Кук и сама Кортни являются лучшими подругами уже много лет
Пока певец Джастин Бибер устраивает свою личную жизнь с моделью Хейли Болдуин, его бывшая девушка певица Селена Гомес наслаждается общением с друзьями.
Недавно певица отметила день рождения своей близкой подруги блогера Кортни Бэрри, на котором сделала новую татуировку. В этот вечер четыре девушки отправились в тату-салон, чтобы сделать татуировки на память. Селена, Ракель Стивенс, Эшли Кук и сама Кортни являются лучшими подругами уже много лет, поэтому решили набить себе цифру 4.
В своем Instagram Гомес объяснила причину возникновения новой татуировки:
Стоит отметить, что это не единственное новое тату певицы. Селена и Кортни также сделали отдельные татуировки на ребрах с номером 1.
Напомним, Селена Гомес поделилась несколькими ярким фото, на которых она позирует в окружении друзей и семьи на яхте. На некоторых фото Селена запечатлена в бикини, а на других снимках в стильном джинсовом комбинезоне.