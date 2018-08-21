Магические цифры: Селена Гомес сделала одинаковые татуировки со своими подругами

Селена, Ракель Стивенс, Эшли Кук и сама Кортни являются лучшими подругами уже много лет

Селена Гомес. Фото: Getty

Пока певец Джастин Бибер устраивает свою личную жизнь с моделью Хейли Болдуин, его бывшая девушка певица Селена Гомес наслаждается общением с друзьями.

Недавно певица отметила день рождения своей близкой подруги блогера Кортни Бэрри, на котором сделала новую татуировку. В этот вечер четыре девушки отправились в тату-салон, чтобы сделать татуировки на память. Селена, Ракель Стивенс, Эшли Кук и сама Кортни являются лучшими подругами уже много лет, поэтому решили набить себе цифру 4.

Тату Селены Гомес и ее подруг Фото: instagram.com/selenagomez/

В своем Instagram Гомес объяснила причину возникновения новой татуировки:

"4 – потому что мы вместе до конца жизни, я люблю вас, дамы. Вы меня вдохновляете и делаете сильнее, ближе к Богу. Вместе мы пережили столько всего невероятного", – пишет звезда.

Стоит отметить, что это не единственное новое тату певицы. Селена и Кортни также сделали отдельные татуировки на ребрах с номером 1.

Тату Селены Гомес и ее подруг Фото: instagram.com/selenagomez/

Напомним, Селена Гомес поделилась несколькими ярким фото, на которых она позирует в окружении друзей и семьи на яхте. На некоторых фото Селена запечатлена в бикини, а на других снимках в стильном джинсовом комбинезоне.