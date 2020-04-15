Магические знаки и предсказания: что гадалки напророчили украинским звездам

Светлана Тарабарова, Гайтана, Монро и другие пытались узнать свою судьбу

Почти каждый человек в своей жизни хотя бы один раз был у гадалки. Исключением не стали и знаменитости, которые тоже верят в магические знаки и предсказания.

Свой первый и последний поход к гадалке певица Светлана Тарабарова не забудет никогда. В подростковом возрасте будущая звезда встречалась с парнем. И его мать неожиданно приказала паре пойти к одной знахарки.

"Гадалка то по голове мне вела, ему вела, ничего не сказала, я вышла вся мокрая оттуда, я пережила тогда стресс", – вспоминает Светлана.

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Но колдунья, хоть молчала, и свое дело знала. Ведь неожиданно после ее магической гимнастики руками Светлана и ее возлюбленный разошлись: "Возможно его мама не хотела, чтобы мы встречались. Я не знаю. Может и хорошо".

Однажды узнать свое будущее захотелось и травести-диве Монро. Они с подружкой поехали к колдунье, которая гадала на игральных картах и ​​таро. Женщина попросила купить ей хлеб и ждала клиенток в своем домике под Киевом: "Это был частный дом, такая молодая женщина, в замасленном халате, огромная грудь, прическа какая-то. Я присела, такой деревянный стол большой, я смотрю на стол – лежит кошка большая. Я почему-то подумала, что это чучело кота, но она была настоящая".

Мистическая женщина в халате нагадала Монро, ее ждут финансовые трудности, а еще – запретная любвь. Мол, у травести-дивы будет бурный роман с мужчиной, правда женатым и еще с двумя детьми.

"На этой оптимистической ноте я спросила: "Сколько я вам должна?". Она сказала, сколько не жалко. Я заплатила 100 гривен, это было 8 лет назад, мужчину в браке с двумя детьми я не встретила, и финансовые трудности в 2013-14 году были у всех", – говорит артистка.

Вадущая телеканала "Украина" Монро

Женатого мужчины с детьми в свое время встретила другая звезда – певица Гайтана. Впоследствии Эдуард Клим стал не только ее любимым, но и продюсером. Женщина посвятила ему 10 лет жизни. Но даже когда Клим расстался с женой, он не спешил жениться с Гайтаной. Однажды певица обратилась за советом к гадалке. И магическая женщина подарила звезде надежду. Она увидела, что в будущем у Гайтаны и Эдуарда будут общие дети: "Двое детишек, она такое мне рассказала, такую ​​историю правдивую. Мне казалось, все, что она видит, пожалуй правда". Но правда была в том, что гадалка оказалась мошенницей, и ее предсказания не сбылось.

Гайтана Фото: Instagram

Хореограф Алена Шоптенко также рискнула заглянуть в свое будущее и пошла на магический сеанс: "Это было очень давно и кажется она нагадала, что у меня будет мальчик". Действительно, почти два года назад женщина стала мамой сына Алексея.

О том, что у Марины Зибровой будет дочь, она сначала узнала не из результатов УЗИ, а по словам гадалки. У женщины уже был сын от первого брака, и когда она вышла замуж за Павла Зиброва, то вспомнила, что когда-то, в 25 лет, ей нагадали еще и девочку. И у супругов родилась единственная совместная дочь Диана.

Недавно нумеролог предсказал, в каком году женится Владимир Остапчук.

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