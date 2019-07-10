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Магія своїми руками: як режисер монтажу Марина Ковалевська створює захоплюючі фільми і перемагає на фестивалях

Короткометражний фільм "15 хвилин" українського фільммейкера та режисера монтажу Марини Ковалевської отримав престижну нагороду на Міжнародному кінофестивалі у Лос-Анджелесі

Динамічний фильм тримає у напрузі з перших хвилин і до останнього кадру. Змушує співчувати героям, одночасно засуджуючи їх. Фільм пропонує замислитись над моральними питаннями надскладного вибору – чи можна заради життя найціннішої людини забрати життя у іншої? Як розповісти таку насичену історію за 11 хвилин? Багато монтажних та режиссерських робіт Марини отримали нагороди та відзнаки на таких престижних кінозаходах як Hollywood Boulevard Film Festival, Los Angeles Independent Film Festival Awards, Hollywood Verge Film Awards, Festigious International Film Festival, Hollywood International Moving Pictures Film Festival та Los Angeles Cinefest, де її режисерська та монтажна робота над коротким фільмом "Бар гріхів" пройшла у півфінал за номінацією "Найкращий короткий фільм". Як обрати саме той потрібний кадр з тисячі та як відбувається монтаж голлівудських фільмів, ми запитали у Марини. Режисерка поділилась своїми професійними секретами.

- Марино, як ви обирали конкретний кадр із тисячі? За яким принципом?

- Це одне з найвідповідальніших завдань режисера. Звісно ж, ще на знімальному майданчику найкращі сцени та вдалі кадри запам`ятовуються спеціально для подальшої роботи монтажера, але вже у самій монтажній кімнаті усе може змінитися. Це важка й кропітлива робота, де особливо уважним треба бути з рухами акторів, стежити за розташуванням реквізиту у кадрі та за естетикою склейки. Але основним і найважливішим критерієм є акторська гра і заради блискучого перформанса можна знехтувати деякими деталями. Як, наприклад, у фільмах Тарантіно часом можна побачити відображення фокус-пуллера у вікні, чи світло, приховане за дверима, але кому це важливо, якщо фільм виходить неймовірним і стає класикою кінематографу!

- Чи думаєте ви про монтаж ще на етапі зйомок?

- Коли я думаю про кіно, я одразу ж уявляю усе у картинках та кадрах та продумую кожну склейку заздалегідь. Звісно, все може мінятися у процесі монтажу, але загальна ідея залишаеться. Дуже важливо, щоб уся знімальна команда працювала, як один організм, щоб потім не виявлялися такі недоліки, як неспівпадіння світла у сцені, відмінність гардеробу чи позиції акторів у кадрі. Часто буває так, що одну сцену розбивають на декілька частин та знімають у різні дні, тоді дуже важливо звертати увагу на такі деталі, щоб при монтажі не виникало проблем та казусів.

- Скільки годин відео треба відзняти, щоб вийшов фільм 15 хвилин?

- Усе залежить від режисерської задумки та бачення, можна відзняти декілька днів, із деталями, з різних кутів, у декількох варіантах і зробити з них 2-хвилинний ролик. А можна і з 5-ти хвилин зйомки зробити 15 хвилин, повторюючи кадри та використовуючі різні еффекти. Загалом існує правило – одна сторінка сценарію прирівнюється до 1 хвилини екранного часу.

- А як ви поводитесь з невикористанними кадрами?

- Зазвичай після кожної зйомки залишається купа невикористаного матеріалу, який потім зберігається в архівах та вже майже ніколи більше не використовується. Інколи деякі невикористані кадри можуть віддати акторам для їхнього портфоліо та оператору. Кадри загального плану можуть продаватися в інтернеті. Наприклад, затор на трасі, якісь природні катастрофи, захід сонця над містом тощо. Але усі зйомки захищені законом про інтелектуальну власність і не можуть бути використані в інших роботах без згоди власника.

- Який ваш найулюбленіший відеофект? Як ви працювали зі звуком?

- Це окрема історія. Важко назвати один улюблений відеоефект, усе залежить від проекту, над яким я працюю. Зазвичай замовник вже чітко знає, чого він хоче і який вигляд усе має мати. Я лише можу запропонувати варіанти. У своїх власних проектах при монтажі більш за все уваги і часу я приділяю колор-корекції та роботі над звуком. Звуковий дизайн – це окрема професія у галузі і вимагає грунтовних знань та вмінь. Я зазвичай роблю базову склейку звуку, а вже потім співпрацюю з музикантами та звуковими дизайнерами. Звісно ж, я маю досвід роботи над звуковим дизайном свого власного фільму "15 хвилин", але скажу відверто – для мене це було дуже важко, напевно найбільше часу я приділила саме цьому. Результатом я дуже задоволена. Кожен кадр треба підзвучити.

- Що для вас було найважчим у роботі над фільмом?



- У роботі зі звуком багато часу я витратила на те, щоб підібрати звукові ефекти – такі, як я уявляла у себе в голові. На той момент на жаль у мене не було доступу до звукозаписувальної кабіни, щоб створити їх самостийно, тож доводилося шукати в інтернеті та купувати. У процесі монтажу важливою є витримка, бо це кропітка робота, яка вимагає багато часу й сил. Треба бути сконцентрованим і спокійним. Процес монтажу дійсно потрібно любити, а також працювати над навичками та швидкістю.У велікому кіно на монтаж виділяють дуже мало часу, а очікують дуже багато.

- Яку техніку ви використовували під час роботи? Ноутбук чи стаціонарний комп'ютер? Які програми?

- Якщо проект невеликий та не вимагає багато ефектів, я працюю зі свого лептопа. Звісно ж, у роботі над більш масштабними проектами я використовую монтажну студію, де потужніші компьютери. Монтую здебільшого у програмі AVID Media Composer, бо це є стандартом голлівудьського кіно. Знаюся також на програмах Final Cut Pro, Da Vinci Resolve, Adobe Premiere. Але вибір програми також часто залежить від замовника та багатьох факторів.

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