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Макгрегор, Дракула и заботливый отец: мы оценили участников "Холостячки" от 1 до 10

Сегодня, 10:48

Составили свой личный рейтинг претендентов на руку и сердце Ксении

Вот и прошел первый выпуск "Холостячки" с Ксенией Мишиной. Самые интересные подробности мы уже описали, а теперь давайте разберемся, кто пришел бороться за сердце красотки.

Мы с редакцией посмотрели первый выпуск и дали оценки всем участникам, кто остался в проекте и не вылетел в первом же эпизоде.

Взяли несколько критериев: как парень появился перед Ксенией на первой встрече, насколько был вежливым и внимательным, его внешний вид и общее впечатление. И вывели среднее, оценив всех от 1 до 10.

Поехали!

Назар, 30 лет, моушн-дизайнер. Очень милый и симпатичный парень. Для него многое значат семейные ценности. Вел себя очень воспитанно и галантно. В середине выпуска подарил Ксении коробочку вкусняшек (срочно плюс в карму!)

Скриншот: видео

Есть маленький сын, которого, как и сына Мишиной, зовут Платон. С мамой сына Назар познакомился в клубе и они быстро расстались. Но парень взял на себя ответственность и растит малыша, заботясь о нем. Ми-ми-ми. 10 из 10!

Игорь, 23 года, владеет своей IT-фирмой. Устроил милое романтическое свидание для Ксении. Уверен в себе, спокойный парень, самый молодой на проекте. В целом от него очень положительные впечатления. Пока что 9 из 10.

Скриншот: видео

Илья, 33, бизнесмен, брутальный накачанный парень. Подарил Ксении цветы и "картину, которую они должны потом написать вместе". Спокойный, уравновешенный. За таким, как за каменной стеной. Получает от нас 9 из 10!

Скриншот: видео

Алексей, 31 год, владелец автопарка. Немного застенчивый, но милый парень. Подарил Ксении букет, сертификат на поход в СПА (знает толк!) и духи. У Ксении, по ее словам, "вызвал светлые и теплые чувства", как и у нас. 8 из 10!

Скриншот: видео

Сергей, 29 лет, мотивационный спикер. Милый, очень спортивный и немного наглый. Еще задолго до церемонии роз украл бутоньерку без спроса. А, и еще – при встрече с Ксенией, попросил у нее записать видео для его Instagram с "мотивационной речью". Мы, как и Мишина, удивились. Пока что 8 из 10.

Скриншот: видео

Артем, 29 лет, спортсмен до мозга костей. Парни прозвал его Конором Макгрегором. Реально похоже чем-то. Подарил Ксении боксерские перчатки. Говорит, что внешне он грозный и брутальный парень, но в душе нежный. Уверен в себе, с Ксенией вел себя очень мило. В общем, 8 из 10.

Скриншот: видео

Евгений, 36 лет. Высокий, симпатичный. При встрече назвал себя "юристом на миллиард", мол, выиграл столько дел, что в финансовом плане они как раз и составляют миллиард. Есть свой ресторан. На встрече появился с шикарным букетом – 101 роза! В течение выпуска вел себя адекватно, с Ксенией у них нашлось что-то общее – любовь к йоге. Иногда казался слишком самоуверенным. Получает от нас 7 из 10.

Скриншот: видео

Владимир, 29 лет, фотограф. Парень на первой встрече вообще притворился, что он не участник, а фотограф. Сделал пару кадров Ксении и ушел. Правда потом раскрылась. По внешности Владимир чем-то напомнил нам принца Каспиана из "Хроников Нарнии". Вначале был смел, потом немного робок. Парень получает от нас оценку 7 из 10.

Скриншот: видео

Александр, комик и сценарист. При встрече подарил Ксении талисман, который сделал своими руками. Но в течение всего выпуска жестко подшучивал над остальными, будто пытался привлечь внимание к себе, иногда перегибал палку. Есть дочь, много времени проводит с ней. За семейные ценности – плюсик в карму, но за поведение – минус. Пока Саша получает от нас 6 из 10.

Скриншот: видео

Константин, 40 лет, фотохудожник, занимается триатлоном. О нем у нас сложились неоднозначные впечатления. Слишком уж мужчина загадочный (будто граф Дракула) и рядом с Ксенией мы его пока не видим. Но в целом был мил и вел себя адекватно. Пока что 6 из 10.

Скриншот: видео

Андрей Шатырко, блогер и певец. Посвятил Ксении песню. Раньше, как оказалось, они уже были знакомы с Мишиной. Благодаря этому она себя почувствовала не такой одинокой. Но у нас Андрей вызвал подозрения – не пришел ли он на проект ради пиара и славы? В некоторые моменты нам показалось, что он вел себя слишком наигранно. Пока что 5 из 10.

Скриншот: видео

Андрей, 29 лет, комик (как и Саша). Симпатичный молодой человек, но та еще язва! Постоянно подшучивал над участниками и вел себя не очень хорошо (как и его коллега). Пока не понимаем, что он делает на проекте. 5 из 10!

Скриншот: видео

Ждем, что будет дальше!

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