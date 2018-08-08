Макс Барских: "Бывает, что поклонницы бросают на сцену бюстгальтеры"

Когда поклонники ведут себя вызывающе, Макс старается "держать планку"

Макс Барских. Фото: пресс-служба

Известный украинский певец Макс Барских от недостатка женского внимания точно не страдает. Впрочем бывает и наоборот: порой это внимание уж слишком агрессивное. Но даже в тех моментах, когда поклонники ведут себя вызывающе, Макс старается "держать планку".

"Бывало такое, что поклонницы бросали лифчики. Ты поешь, стараешься, а вдруг из зала прямо на сцену летит лифчик. Это уже, я бы сказал "классика жанра". Однако артист должен оставаться невозмутимым. Но чего я не терплю, так это наглости. Это касается и поклонников, и журналистов. К примеру, если мне задают вопрос, который банален и уже не раз задавали – я, безусловно, отвечу. Но если человек позволяет себе хамить или грубить – такой разговор я сразу пресекаю", – признался Макс Барских за кулисами грандиозного шоу "З Днем народження, Україно!".

В то же время, когда поклонники хотят сфотографироваться или пообщаться, он реагирует абсолютно спокойно:

"Это часть моей работы, и я отношусь к своим слушателям с уважением. Но уважение должно быть взаимным", – рассказал артист в интервью каналу "Украина".

Напомним, Макс Барских рассказал о своем первом поцелуе. Ранее Макс Барских рассказал о таинственном значении названия своего шоу.