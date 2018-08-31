Макс Барских объединил тысячи личных историй слушателей в новом лирик-видео

"Вспоминать" – первый сингл из будущего альбома музыканта "7"

Макс Барских. Фото: пресс-служба

В новом лирик-видео музыканта на песню "Вспоминать" тысячи личных историй слушателей объединены в одно осеннее воспоминание о любви. "Вспоминать" – первый сингл из будущего альбома музыканта "7". Он посвящен семи чувствам, которые его автор испытал за два года, прошедших с момента релиза мультиплатинового альбома "Туманы".

"Воспоминания – это чаще всего фрагменты лучшего, которые остаются после отношений. Я помню только хорошее и оставляю себе светлый портрет человека, которого любил. Вас ждет очень откровенный альбом и он уже в пути", – говорит Макс Барских.

Дату релиза пятого лонг-плея музыканта объявит выпускающий лейбл, а live-презентация альбома "7" состоится 29 ноября в киевском Международном выставочном центре. Режиссёром грандиозного шоу выступает Алан Бадоев.

Напомним, альбом "Туманы" стал одним из самых успешных релизов в поп-музыке "нулевых": более 25 миллионов стримов, платиновый статус, пять синглов номер один и свыше 200 миллионов просмотров в YouTube. Все это принесло Максу Барских статус самого популярного артиста в радиоэфире СНГ.

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