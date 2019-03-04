Макс Барских показал редкое фото со своей мамой

Артист поздравил маму с днем рождения

Макс Барских Фото: instagram.com/max_barskih

Известный украинский певец Макс Барских редко делится личными фото. На страницах артиста в социальных сетях чаще всего можно встретить фото с его выступлений и концертов. На этот раз артист показал редкий снимок со своей мамой Лилией. Макс трогательно поздравил ее с днем рождения:

"Мамуля, поздравляю тебя с Днем Рождения!!! Всегда оставайся такой красивой и молодой! Очень тебя люблю", – подписал фото артист.

Макс Барских с мамой Фото: instagram.com/max_barskih

Отметим, что Лилия ведет свою страницу в Instagram, как и ее звездный сын. На ее странице можно найти множество фото с Максом.

Макс Барских с мамой Фото: instagram.com/max_barskih

"Как это приятно когда сыновья поздравляют мамочек!!! Присоединяюсь к поздравлениям!! У вас замечательный сыночек! Здоровья всей семье вашей", "Спасибо вам большое за вашего сына", ""Как же вы похожи!", "С Днем Рождения твою маму!!! Здоровья и благополучия!", "Спасибо маме за такого замечательного артиста", – написали поклонники Макса в комментариях к снимку.

Ранее с Максом Барских, который выступал в московском ночном клубе "Сибирь", случилась неприятность. Во время выступления к артисту на сцену выскочила поклонница и в буквальном смысле вцепилась в него, пытаясь поцеловать.

Напомним, 29 ноября 2018 года в Международном выставочном центре в Киеве прошел концерт популярного украинского исполнителя Макса Барских.

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