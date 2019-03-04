Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Макс Барских показал редкое фото со своей мамой

Артист поздравил маму с днем рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
Макс Барских Фото: instagram.com/max_barskih
Макс Барских
Фото: instagram.com/max_barskih

Известный украинский певец Макс Барских редко делится личными фото. На страницах артиста в социальных сетях чаще всего можно встретить фото с его выступлений и концертов. На этот раз артист показал редкий снимок со своей мамой Лилией. Макс трогательно поздравил ее с днем рождения:

"Мамуля, поздравляю тебя с Днем Рождения!!! Всегда оставайся такой красивой и молодой! Очень тебя люблю", – подписал фото артист.

Макс Барских с мамой
Макс Барских с мамой
Фото: instagram.com/max_barskih

Отметим, что Лилия ведет свою страницу в Instagram, как и ее звездный сын. На ее странице можно найти множество фото с Максом.

Макс Барских с мамой
Макс Барских с мамой
Фото: instagram.com/max_barskih

"Как это приятно когда сыновья поздравляют мамочек!!! Присоединяюсь к поздравлениям!! У вас замечательный сыночек! Здоровья всей семье вашей", "Спасибо вам большое за вашего сына", ""Как же вы похожи!", "С Днем Рождения твою маму!!! Здоровья и благополучия!", "Спасибо маме за такого замечательного артиста", – написали поклонники Макса в комментариях к снимку.

Ранее с Максом Барских, который выступал в московском ночном клубе "Сибирь", случилась неприятность. Во время выступления к артисту на сцену выскочила поклонница и в буквальном смысле вцепилась в него, пытаясь поцеловать. 

Напомним, 29 ноября 2018 года в Международном выставочном центре в Киеве прошел концерт популярного украинского исполнителя Макса Барских. 

Смотрите видео об откровенных и шокирующих признаниях звезд:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Послушай, деточка": Иван Дорн впервые показал свою дочку MELOVIN шокировал поклонников сменой имиджа Артем Пивоваров представил взрывной трек о свободе, мире и единстве
певец макс барских
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Синий маникюр, как стиль жизни: 5 роскошных идей
Синий маникюр, как стиль жизни: 5 роскошных идей
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Как бегать с большой грудью?
Как бегать с большой грудью?
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм

Популярные статьи

Сегодня, 17:17Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 13:49Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 12:09Fun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Сегодня, 11:25Техно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Сегодня, 10:25Техно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

Сегодня, 09:35Техно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Сегодня, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

Вчера, 14:16Психология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

Вчера, 14:11Техно

MacBook Air рухнут в цене

Вчера, 12:39Шоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

Появились новые подробности скандала Джонни Деппа и Эмбер Херд

Вчера, 08:25Техно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

Вчера, 07:00Food

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

2 мартаТехно

Позор iPhone: Samsung поборол Apple в забавной схватке

2 мартаШоу-бизнес

35-летняя Пиппа Миддлтон показала стройную фигуру после родов

2 мартаТехно

Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"

Новости партнеров

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Ани Лорак снова собирается замуж?
Ани Лорак снова собирается замуж?
Автор
Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Яна Соломко розлучається з чоловіком:
Яна Соломко розлучається з чоловіком: "Холостяк" - ілюзія щастя
Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом