Макс Барских раскрыл таинственное значение названия своего шоу

Певец выступит с концертом в Киеве уже этой осенью

Макс Барских. Фото: пресс-служба

Осталось ровно 4 месяца до концерта Макса Барских в киевском МВЦ (Международный выставочный центр). Счастливое число Барских в нейминге новой шоу-программы породило немало споров среди поклонников артиста. Команда певца во главе с Аланом Бадоевым начинает обратный отсчет и приступает раскрывать секреты тех самых семи элементов, вошедших в концепцию будущего шоу.

"Семь" – это осенний альбом. Я не имею в виду время года, я говорю о состоянии в отношениях и душе. Я задумал создать танцевальный альбом, где каждая песня – живая эмоция", – рассказывает Барских.

Премьера пластинки состоится прямо на сцене МВЦ уже 29 ноября. А зрители станут первыми, кто услышит главную музыкальную интригу сезона от Макса Барских.

Напомним, Макс Барских представил "горячий" клип на песню "Полураздета". Трек "Полураздета" был написан специально для первой украинской романтической комедии о любви "Секс и ничего личного", став официальным его саундтреком.

Ранее Макс Барских разместил провокационные снимки в Instagram.