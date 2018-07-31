Макс Барских рассказал о личной жизни и первом поцелуе

Артист поделился воспоминаниями из юности

Макс Барских. Фото: Олег Феникс

Популярный украинский артист Макс Барских всегда держит свою личную жизнь "под замком". Но во время праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа, Макс раскрыл интересные подробности своей жизни и даже поделился очень личными воспоминаниями.

По словам артиста, первый поцелуй у него произошел в 14 лет.

"Это был французский поцелуй, это было очень необычное ощущение – чувствовать у себя во рту язык другого человека… Но мне понравился этот поцелуй и запомнился на всю жизнь", – признался Макс Барских..

А еще артист рассказал, как сделать так, чтобы поцелуи действительно приносили удовольствие:

"Самые приятные и действительно значимые поцелуи получаются, когда ты любишь человека. Так что целоваться нужно с любимыми!", – поделился артист за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!".

Кроме того, Макс признался, что иногда в его жизни случаются и курортные романы: "Такое бывает, конечно. Но обычно это романы без продолжения. Дело не в том, что на курорте "повстречались и забыли", просто, к сожалению, тяжело поддерживать отношения на расстоянии. Сейчас я активно работаю и практически нигде не задерживаюсь дольше, чем пару дней – с таким режимом ни о какой личной жизни не может быть речи".

Напомним, Макс Барских рассказал о таинственном значении названия своего шоу.

Напомним, Макс Барских представил "горячий" клип на песню "Полураздета".