Макс Барских рассказал, почему не спешит жениться и заводить семью

Артист не скрывает, что в будущем хотел бы стать отцом

Популярный артист Макс Барских свою личную жизнь тщательно скрывает. Но в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" певец признался, какие отношения его связывают с Мишей Романовой и почему он не спешит жениться.

С певицей Мишей Романовой Максу то и дело приписывают роман. Они действительно какой-то период встречались, но и после расставания продолжают идти по жизни вместе. Артист называет Мишу своей семьей. А сейчас друзей и экс-любовников связывает ребенок. Макс крестил сына певицы – Мартина, которому недавно исполнилось два года. Журналисты канала "Украина" поинтересовались, что он подарил крестнику на день рождения.

"Я купил огромную машину, такой электрокар на будущее, на нем можно ездить аж до 5-7 лет. Ему сначала она понравилась, он сел, но, когда мотор завелся, он испугался и начал плакать. Потом боялся к ней подойти. Думаю, сейчас ситуация наладилась, и он на ней смело катается", – рассказал Барских.

Миша Романова с сыном Мартином и Максом Барских Фото: Instagram/misharomanova

У самого 30-летнего певца, несмотря на миллионы поклонниц по всему миру, пока нет своей семьи. И это немного беспокоит его маму.

"Она периодически говорит: "Сыночек, может пора семью?" Я понимаю, что не готов уделять время семье. Последние 4-5 лет я нахожусь в таком сумасшедшем режиме. Я не хочу обзаводиться отношениями или иметь детей и не иметь времени и возможности присутствовать при их развитии, участвовать в их воспитании. Для меня это очень важно и ответственно. Мне хочется, чтобы мои дети были самые счастливые, чтобы папа был всегда рядом с ними, чтобы, когда они вырастут, их психика была в норме", – поделился артист.

Как проводит карантин Макс Барских, смотрите в видеосюжете:

Напомним, Макс Барских выпустил англоязычный хит с горячим lyric-видео.

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