Макс Барских рассказал, с какими сложностями в личной жизни он сталкивается

Певец сконцентрирован на работе и концертной деятельности

Макс Барских. Фото: Олег Феникс

Знаменитый певец Макс Барских, который недавно рассказал о первом поцелуе, пользуется огромной популярностью среди женщин. Но даже несмотря на обилие поклонниц, устроить свою личную жизнь Максу совсем непросто.

По словам артиста, его сердце сейчас свободно. И вопреки расхожему мнению, как оказалось, особых требований ко второй половинке у Макса нет.

"Понимаете, с возрастом ты по одному начинаешь вычеркивать требования к своему идеалу, их становится все меньше и меньше. Хочется просто найти родную душу… Но с моим графиком заниматься личной жизнью просто нереально: я практически нигде не задерживаюсь дольше, чем на пару дней, строить отношения в таком режиме очень сложно", – поделился Макс Барских за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!".

Макс признался, что сейчас он всецело занят работой: "Сейчас все мои мысли – о новом шоу, которое состоится 29 ноября в Киеве. Радуюсь, что много материала, много песен – так что весь отдаюсь работе", – поделился артист в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Напомним, в праздничном шоу канала "Украина" ко Дню Независимости Макс Барских исполнит свой хит "Небо". Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 21:00 в рамках праздничного эфира ко Дню Независимости Украины.

Напомним, Макс Барских рассказал. чего он боялся больше всего.