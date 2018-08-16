Макс Барских: "У меня был страх сцены, но я его давно преодолел"

Артист рассказал, что в начале карьеры его погало больше всего

Макс Барских. Фото: канал "Украина"

О том, как преодолевает страхи и о чем мечтает, Макс Барских рассказал во время съемок праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 21:00.

Недавно Макс сделал новую татуировку на груди – и, по его словам, это не просто рисунок, а настоящий символ, который придает силы.

"Моя новая татуировка – это Бог Ра, Бог солнца. Мне захотелось получить на теле ощущение силы, движения вперед, солнца. Появилась такая внутренняя потребность: получить больше уверенности в себе, ощутить отсутствие страхов", – рассказал Макс Барских за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!".

К слову, свой главный страх артист уже преодолел. Оказывается, что на заре карьеры Макса ничто не пугало так, как… выступления на сцене.

"Сейчас я боюсь разве что потери близких и родных. А когда-то давно у меня был страх сцены, но я его давно преодолел. Кстати, я бы хотел попробовать себя и в роли актера: я умею передать эмоцию, но пока не могу профессионально вести диалог. Но думаю, все впереди", – поделился артист в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Напомним, что ранее Макс Браских рассказал о назойливых поклонницах.

Также артист рассказал о своем первом поцелуе. А еще Макс Барских поведал о таинственном значении названия своего шоу.