Макс Барских выпустил англоязычный хит с горячим lyric-видео

Это первый англоязычный релиз певца за последние 8 лет

Украинский певец Макс Барских, который на днях выступил в одном из парков Киева, впервые за 8 лет выпустил англоязычный трек. Сингл Silence выходит на звукозаписывающем лейбле Sony Music Entertainment.

Композиция Silent, как признается сам Макс Барских, предназначена для летних вечеринок, музыкальных фестивалей и дэнсполов под открытым небом. Это экспериментальная работа, которая не войдет в будущий альбом "1990".

Певец Макс Барских Фото: пресс-служба

"Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и всего, что с этим связанно. Яхтинг, быстрая езда в кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом, раскованно танцующих под хороший бит... Silence – это музыка, прежде всего созданная для настроения. Это музыка о веселье", – комментирует Макс.

В его YouTube-канале опубликовано lyric-видео, где самого Барских нам заметить на удалось. Вместо него в ролике демонстрируются полуобнаженные девушки в купальниках. Впрочем, поклонникам Макса это пришлось по душе.

"Макс, ты целый завод или фабрика по выпуску супер хитов. Я поражаюсь твоему таланту, твоему умению писать и исполнять столь красивую и столь прекрасную музыку", – пишут в комментариях пользователи Сети.

А недавно мы писали, что Макс Барских признался, как и где проводит время на карантине.

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