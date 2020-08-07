Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Макс Барских выпустил англоязычный хит с горячим lyric-видео

Сегодня, 19:30

Это первый англоязычный релиз певца за последние 8 лет

Украинский певец Макс Барских, который на днях выступил в одном из парков Киева, впервые за 8 лет выпустил англоязычный трек. Сингл Silence выходит на звукозаписывающем лейбле Sony Music Entertainment.

Композиция Silent, как признается сам Макс Барских, предназначена для летних вечеринок, музыкальных фестивалей и дэнсполов под открытым небом. Это экспериментальная работа, которая не войдет в будущий альбом "1990".

Певец Макс Барских
Певец Макс Барских
Фото: пресс-служба

"Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и всего, что с этим связанно. Яхтинг, быстрая езда в кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом, раскованно танцующих под хороший бит... Silence – это музыка, прежде всего созданная для настроения. Это музыка о веселье", – комментирует Макс.

Читайте также:
Макс Барских выпустил акустический альбом суперхитов "С Максом по домам"

В его YouTube-канале опубликовано lyric-видео, где самого Барских нам заметить на удалось. Вместо него в ролике демонстрируются полуобнаженные девушки в купальниках. Впрочем, поклонникам Макса это пришлось по душе.

"Макс, ты целый завод или фабрика по выпуску супер хитов. Я поражаюсь твоему таланту, твоему умению писать и исполнять столь красивую и столь прекрасную музыку", – пишут в комментариях пользователи Сети.

А недавно мы писали, что Макс Барских признался, как и где проводит время на карантине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Даше Астафьевой - 35: ТОП-5 самых горячих клипов знойной красотки Звезда сериала "Школа" презентовала гимн всех подростков, переживающих неразделенную любовь 8 впечатляющих фактов о зрелищной видеоработе «Кино» группы «Антитела»
клип Макс Барских
Реклама

Новости партнеров

Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Назван самый скандальный знак Зодиака
Назван самый скандальный знак Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 11:50Шоу-бизнес

Софии Ротару – 73: ТОП-10 фото певицы в молодости

Сегодня, 11:11Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 10:42Шоу-бизнес

Умер 21-летний сын Виктора Павлика

Сегодня, 09:42Events

Именины Анны 7 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 09:17Events

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

Сегодня, 07:30Психология

Самые ненадежные знаки зодиака среди мужчин: таких только три

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Тина Кароль рассказала, вернется ли ее сын в Лондон на учебу

Вчера, 08:29Техно

Память обесценивается: SSD диски рухнули в цене

Вчера, 07:17Техно

На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2"

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 6 августа: Овнам нужно быть аккуратнее, а Тельцам – отдаться своим желаниям

5 августаПсихология

Когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов

5 августаШоу-бизнес

Гашишное масло в машине и кокаин в крови: прошел суд над Михаилом Ефремовым

5 августаFood

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

5 августаEvents

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

5 августаШоу-бизнес

Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась

5 августаFun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

Новости партнеров

Виктория Маремуха рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
Виктория Маремуха рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
Многослойный салат. Оригинальный рецепт баклажанов на зиму
Многослойный салат. Оригинальный рецепт баклажанов на зиму
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок
13 привычек, разрушающих красоту
13 привычек, разрушающих красоту
«Джей Ло б позаздрила». Настя Каменських вразила ефектним образом
«Джей Ло б позаздрила». Настя Каменських вразила ефектним образом
Соковиті та ароматні тефтелі: як приготувати ситну страву
Соковиті та ароматні тефтелі: як приготувати ситну страву
Шпинат: чим корисний шпинат і як його вживати
Шпинат: чим корисний шпинат і як його вживати
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять