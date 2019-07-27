Макс Барских заявил о намерении уйти со сцены

Певец анонсировал, возможно, последний тур

Макс Барских Фото: instagram.com/max_barskih

Популярный украинский певец Макс Барских, который появился на музыкальном фестивале "Жара" в Баку, заявил о намерении покинуть сцену. По словам артиста, он готовит самый масштабный тур в своей карьере, который, может стать последним, передает Муз ТВ.

О новом клипе Макса Барских смотрите в коротком видео:

Как признался Макс Барских в недавнем интервью, ему не хватает времени на личную жизнь. Артист постоянно занят работой, а когда возвращается домой – чувствует себя одиноким.

"Мне хочется уделить немного времени своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя на 100% людям и возвращаюсь домой одиноким, и засыпаю один", – пожаловался певец.

Похоже на то, что Барских всерьез намерен заняться любовными делами, и бросить ради этого своих поклонников. Однако до этого Макс обещает посетить огромное количество стран в рамках своего тура.

"Впервые поедем в Австралию, Данию, Чехию. Есть вероятность того, что этот тур будет последним", – шокировал новостью певец.

Ранее мы писали о том, что Макс Барских показал, как проводит время с Мишей Романовой.

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