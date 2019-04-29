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МакSим дала первый комментарий после жуткого ДТП

Известная певица МакSим рассказала, как себя чувствует после аварии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Певица МакSим
Певица МакSим
Фото: instagram.com/maksimartist

23 апреля известная российская певица МакSим попала в ДТП, в результате которого получила многочисленные травмы. Спустя несколько дней после страшного происшествия 35-летняя артистка дала первый комментарий изданию "СтарХит", и рассказала, как все случилось на самом деле. 

По словам МакSим, авто, на котором она ехала в аэропорт занесло, что привело к столкновению. "Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание. Судя по всему, быстро очнулась, боли от шока даже не чувствовала… Потом водитель рассказал, как авто закрутило, и мы чудом не оказались в кювете", – поделилась пострадавшая. 

Певица считает, что ее спас ремень безопасности. "Слава богу, я была пристегнута, хоть и ехала на заднем сиденье, иначе даже страшно представить, чем бы все закончилось", – добавила она. 

В настоящее время МакSим находится на реабилитации в больнице. Она жалуется на постоянные боли, но больше всего жалеет о том, что все ближайшие выступления пришлось отменить. "До ног первое время невозможно было даже дотронуться, когда врачи оказывали помощь. Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит. Стараюсь соблюдать все предписания докторов и поскорее снова вернуться в строй. Безумно обидно, что подвела столько людей. Очень переживаю по этому поводу. Все запланированные выступления обязательно состоятся, но, к сожалению, чуть позже", - рассказала артистка. 

МакSим после ДТП
МакSим после ДТП
Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Напомним, ранее украинская певица Катя Бужинская впервые рассказала о своей госпитализации.

Смотрите видео о том, как в Украине увеличилось количество ДТП:

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