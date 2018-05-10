Максим Галкин опубликовал видео с детьми в образах героев из известных фильмов

Также шоумен опубликовал ролик с Аллой Пугачевой

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

На странице в Instagram известного шоумена и юмориста Максима Галкина появились забавные видео с их с Аллой Пугачевой детьми – 4-летними двойняшками Лизой и Гарри.

"У мальчиков в голове своя музыка, у девочек – своя. Джек-Воробей и Принцесса Лея. На гастролях опубликовываю неизданные раритеты", – подписал один из роликов Максим. На видео Лиза танцует в костюме принцессы Леи из культовой эпопеи "Звездные войны", а Гарри выбрал костюм Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря".

На втором видео дети веселятся с родителями во дворе их дома. В кадр попала также и Алла Пугачева. В Instagrame Галкина ролик собрал 4,3 млн просмотров.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 22 Апр 2018 в 5:01 PDT

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Апр 2018 в 11:59 PDT

Напомним, на своей странице в Instagram юморист и шоумен Максим Галкин поделился забавным видеороликом с их с Аллой Пугачевой дочерью Лизой.

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