Максим Виторган и Ксения Собчак официально подтвердили расставание

Актер разместил пост с объяснением в соцсети

Максим Виторган и Ксения Собчак

Известный актер Максим Виторган официально подтвердил расставание со своей супругой, российской ведущей и журналисткой Ксенией Собчак. Соответствующее заявление Максим разместил на своей странице в Instagram. Отметим, что сообщение написано от двух лиц – Максима и Ксении.

"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган", – написал Максим.

Похожее сообщение, только с другим фото, появилось на странице Ксении в Instagram.

Напомним, 22 января, стало известно о том, что Максим Виторган разбил нос российскому театральному режжисеру Константину Богомолову. Отметим, что ранее начали ходить слухи о том, что Виторган и Собчак разводятся. Кроме этого, в росСМИ и популярных Телеграм-каналах о знаменитостях появилась информация о том, что Ксения еще с лета этого года состоит в романтических отношениях с Константином Богомоловым.

Кроме этого, ситуацию прокомментировала Ксения, заявив, что она в шоке от количества новостей, касающихся ее личной жизни.

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