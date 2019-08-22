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Максим Виторган обвинил нового возлюбленного Ксении Собчак во лжи

Бывший супруг Собчак оставил гневный комментарий ведущей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Ксения Собчак и Максим Виторган
Ксения Собчак и Максим Виторган
Фото: Instagram.com

Страсти вокруг развода российской ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана накаляются. Недавно в прессе появилась информация о грядущей свадьбе звезды с режиссером Константином Богомоловым. Виторган, в свою очередь, также не стал скрывать отношения с новой возлюбленной – актрисой Нино Нинидзе. Пара даже отдохнула вместе с детьми на Кипре. Но недавно Максим не удержался и прокомментировал пост Ксении. Он обвинил нового мужчину бывшей супруги во лжи.

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На своей странице в Instagram Ксения Собчак поделилась своими рассуждениями на тему лжи и того, что пытаются донести звезды в социальных сетях своими публикациями. На сразу же отреагировал Максим, обвинив Богомолова во лжи. 

"Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем, чем является. Но… мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?", — написал Виторган, намекая на информацию в прессе о том, что еще до официального развода Максим избил Константина. 

INSTAGRAM (@xenia_sobchak)

Сама Ксения Собчак не стала отвечать бывшему супругу.

Напомним, ранее поклонники известной телеведущей Ксении Собчак предположили, что знаменитость ждет второго ребенка. Поводом для слухов и догадок послужило новое фото Собчак, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.

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