Максим Виторган обвинил нового возлюбленного Ксении Собчак во лжи
Бывший супруг Собчак оставил гневный комментарий ведущей
Страсти вокруг развода российской ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана накаляются. Недавно в прессе появилась информация о грядущей свадьбе звезды с режиссером Константином Богомоловым. Виторган, в свою очередь, также не стал скрывать отношения с новой возлюбленной – актрисой Нино Нинидзе. Пара даже отдохнула вместе с детьми на Кипре. Но недавно Максим не удержался и прокомментировал пост Ксении. Он обвинил нового мужчину бывшей супруги во лжи.
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На своей странице в Instagram Ксения Собчак поделилась своими рассуждениями на тему лжи и того, что пытаются донести звезды в социальных сетях своими публикациями. На сразу же отреагировал Максим, обвинив Богомолова во лжи.
"Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем, чем является. Но… мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?", — написал Виторган, намекая на информацию в прессе о том, что еще до официального развода Максим избил Константина.
Сама Ксения Собчак не стала отвечать бывшему супругу.
Напомним, ранее поклонники известной телеведущей Ксении Собчак предположили, что знаменитость ждет второго ребенка. Поводом для слухов и догадок послужило новое фото Собчак, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.
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