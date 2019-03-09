Максим Виторган: Я ценю в женщине интеллект, самостоятельность и хорошее чувство юмора

Актер рассказал, что его привлекает в женщинах

Максим Виторган Фото: instagram.com/mvitorgan

На днях Максим Виторган и Ксения Собчак официально подтвердили, что супруги больше не вместе. Отметим, что ранее СМИ много писали об их возможном расставании и предполагаемом любовнике Собчак – Константине Богомолове, но до этого времени комментариев со стороны Максима и Ксении не было.

Накануне Международного женского дня пара официально заявила на своих страницах в соцсети Instagram, что сохранит дружеские отношения и продолжит делить обязанности по воспитанию общего сына Платона. Звезды признались, что давно живут отдельно, но в течении брака хранили верность друг другу.

INSTAGRAM 7 Мар 2019 в 5:33 PST

Тем же вечером Максим Виторган появился в студии программы "МТС. Ужин со звездой" и дал первое интервью после заявления о расставании с супругой. Однако во время интервью ничего не сказал о Ксении, акцентируя внимание на собственной персоне. Однако актер признался, какие качества ценит в женщинах.

"Все мы сначала встречаем по одежке, внешность имеет большое значение. Я ценю в женщине интеллект, стиль, самостоятельность, оригинальность, хорошее чувство юмора — для меня это вещь важная", — пояснил Виторган.

INSTAGRAM 16 Авг 2018 в 1:03 PDT

Тем не менее, тема разрыва отношений Ксении Собчак и Максима Виторгана до сих пор волнует общественность. Актер и журналистка поженились в 2013 году, но спустя пять лет возникли слухи о романе Ксении с режиссером Константином Богомоловым, а затем появилось видео драки Максима Виторгана с Константином Богомоловым. А совсем недавно Собчак вновь застали с предполагаемым любовником в аэропорту.

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