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МакSим завершает карьеру: известны первые детали состояния певицы

У певицы начались проблемы с позвоночником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Певица МакSим
Певица МакSим
Фото: instagram.com/maksimartist

На днях менеджер российской певицы МакSим Маргарита Соколова на своей странице в Instagram опубликовала официальное заявление, в котором сказано, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск. Причиной тому стали проблемы со здоровьем.

Наталья Ветлицкая возвращается на большую сцену. Детали в сюжете:

В Сети начали появляться слухи о том, что певицу срочно госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Маргарита на своей странице в Instagram Соколова прояснила ситуацию.

"Повторюсь, что никакой экстренной госпитализации не было! Все в плановом режиме. Обратились к врачам с жалобами. Была предложена госпитализация и обследование. Параллельно уже идет поддерживающая терапия. Артистка в надежных руках лучших докторов! В данный момент я даже позволила себе уехать на небольшую реабилитацию. Угрозы для жизни артиста нет! Опережая очередную провокацию, скажу, что это не пиар! Никаких концертов и интервью в ближайшие шесть-восемь месяцев не будет, а дальше — по ситуации. Все направленно на полное восстановление здоровья артистки. Она прежде всего человек, который сейчас нуждается в полном расслаблении и восстановлении, концентрации на себе и жизни своих детей. Поверьте, это вынужденная мера" — написала менеджер МакSим.

Напомним, ранее МакSим дала первый комментарий после аварии и рассказала, как все случилось на самом деле. По словам артистки, авто, на котором она ехала в аэропорт, занесло, что привело к столкновению.

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