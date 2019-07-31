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"Максимум двое": принц Гарри поделился размышлениями о детях с Меган Маркл

Принц Гарри признался, что рождение сына изменило его жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: AFP

Как известно, герцогиня Сассекская Меган Макрл стала приглашенным редактором сентябрьского выпуска британского Vogue. Недавно она представила авторскую обложку, а теперь стало известно, о чем говорил принц Гарри в интервью с британским приматологом, этологом и антропологом Джейн Гудолл. Отметим, что он также принял участие в подготовке номера, взяв эксклюзивные комментарии.

INSTAGRAM (@sussexroyal)

Как сообщает The Telegraph, во время беседы принц Гарри не только интересовался работой Джейн, но и поделился с собеседницей впечатлениями от отцовства. Герцог Сассекский признался, что появление на свет сына Арчи кардинально изменило его жизнь. На это Джейн Гудолл ответила, что в семье не должно быть "слишком много детей", поскольку ресурсы планеты не безграничны. Принц Гарри согласился с ней, добавив, что планирует с Меган иметь не более двух детей.

Принц Гарри
Принц Гарри
Фото: AFP

"Максимум двое детей! Кажется, люди – это единственный вид на этой планете, который считает, что весь мир принадлежит только им. Однако я всегда думал о том, что мы здесь всего лишь гости. И, конечно, мы должны позаботиться о том, чтобы оставить что-то хорошее на этой планете для следующего поколения", – заявил принц Гарри.

Напомним, соседи Меган Маркл и принца Гарри возмущены прихотью герцогов.

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