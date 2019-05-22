Максу Барских приписывают роман с известной топ-моделью

Певец в Каннах не покидает общество известной топ-модели

Макс Барских

Совсем недавно сеть обсуждала многозначительные снимки Макса Барских и Миши Романовой в надежде на то, что артисты таки подтвердят слухи о возобновленном романе. Но на днях музыкант дал повод для новой порции переживаний и догадок.

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В Instagram украинского музыканта появился снимок, на котором Барских страстно обнимается с платиновой блондинкой. Кадр был сделан на одной из вечеринок в рамках Каннского кинофестиваля, куда артист отправился в качестве специального гостя. Самые внимательные поклонники Макса Барских вычислили, что новой спутницей певца стала российская топ-модель и актриса Саша Лусс, которая сыграла главную роль в боевике Люка Бессона "Анна".

Макс Барских проводит время с известной топ-моделью Фото: instagram.com/max_barskih

Макс Барских и Саша Лусс в Каннах Фото: instagram.com/max_barskih

На данный момент ни Барских, ни Саша никак не комментируют возникшую волну слухов.

Напомним, с Максом Барских произошел конфуз на вечеринке в Каннах.

Ранее мы также писали, что Макс Барских показал редкое фото со своей мамой. Артист трогательно поздравил с ее с днем рождения и признался ей в любви.

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