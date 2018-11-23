"Мальчики – мамины защитники": Катя Осадчая трогательно поздравила с Днем сыновей

Телеведущая поздравила всех родителей мальчиков с праздником

Катя Осадчая. Фото: instagram/kosadcha

Катя Осадчая, не так давно выложившая ряд снимков, сделанных во время прогулки с сыном в одном из столичных парков, куда телеведущая надела стильный атласный халат, снова порадовала своих подписчиков фотографией с изображением сына.

Новое фото Осадчая выложила на своей странице в Instagram. На нем она, по всей видимости, запечатлена во время все той же прогулки. Она катит детскую коляску, а ее маленький сын, шагающий рядом, толкает детскую пластиковую тележку из супермаркета. Под снимком Катя оставила поздравление мамам, ведь 22 ноября был День сына.

Катя Осадчая Фото: instagram/kosadcha

"Я не знаю, как быть мамой девочки, не знаю как покупать куклы и плести косы. Но разбираюсь во всех видах машинок и мальчишечьей моде от 0 до 16 лет. Мальчики – мамины защитники, мальчики – будущий мамин тыл! Поздравляю всех родителей и сыновей с праздником! Пусть все мальчишки растут здоровыми и счастливыми. Наши Илья и Ивасик также передают всем привет", – подписала ведущая.

Напомним, ранее Катя Осадчая показала архивное фото со старшим сыном, отметив при этом, что мальчику уже стукнуло 16 лет.