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Маленькие поклонники Олега Винника представили новую версию хита "Вовчиця"

Kids cover на песню "Вовчиця" представил пятилетний Эрик Сакин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

Легендарный хит Олега Винника "Вовчиця" был исполнен многими аматорами и профессиональными вокалистами. Его переводили на другие языки мира, а на днях в сети появился первый kids cover знаменитой композиции.

Пятилетний поклонник музыканта Эрик Сакин не только записал свою версию трека, но и представил на него видео. Мальчик сам выбрал песню, в реализации идеи ему помогли родители. Они попытались воспроизвести видеоряд, схожий с клипом популярного артиста, а также повторить образы самого Винника и актрисы, сыгравшей главную женскую роль. Героиней kids cover version стала юная София Бабейко.

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"Клип снимался детьми для детей, наша цель помогать талантливой молодежи в реализации их идей и тем самым в их росте как специалистов", – говорится в описании ролика на YouTube.

По словам автора и исполнителя "Вовчиці" Олега Винника, данная композиция, на первый взгляд, кажется достаточно легкой, но с ней не всегда справляются даже профессионалы.

"Я рад быть примером для подрастающего поколения, в котором вижу светлое, перспективное будущее нашей страны. И мне очень приятно, что выбор Эрика пал именно на песню "Вовчиця". Это еще раз подтверждает, что возраст не имеет значения, когда речь идет о настоящих чувствах", – поделился отзывом Олег Винник.

Ранее мы также писали, что Олег Винник раскрыл главную "фишку" большого сольника во Дворце спорта.

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