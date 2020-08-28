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Маленький сын и муж на 40 лет старше: что известно о новой пассии Брэда Питта

Сегодня, 13:43

Девушка начала карьеру модели в 13 лет

На днях весь мир облетела новость о том, что у 56-летнего Брэда Питта появилась молодая возлюбленная – 27-летняя немецкая модель Николь Потуральски. Парочку заметили в парижском аэропорту Шарль-де-Голль – вместе влюбленные отправились на частном самолете на юг Франции.

Сегодня.Lifestyle предлагает узнать побольше о новой девушке голливудского актера.

Детство и юность Николь Потуральски

Родилась Николь в небольшом немецком городке Бергкамен. Имеет польские корни. Бабушка и дедушка модели до сих пор проживают в том городе.

Кроме мечты связать свою жизнь с модельным бизнесом, у Николь было желание стать морским биологом. Когда девушке было 13 лет, она отдыхала с родителями в Диснейленде – именно тогда ее заметил скаут модельного агентства и предложил сотрудничество. Родители Николь одобрили ее увлечение.

Николь Потуральски
Николь Потуральски
Фото: instagram.com/nico.potur

Как сообщил инсайдер изданию Daly Mail, кумиром Николь в мире моды была немецкая модель Хайди Клум.

"Николь всегда хотела быть манекенщицей, даже будучи маленькой. Она рисовала линию на песке и ходила по ней, тренируя модельную походку по подиуму, пока все остальные дети играли на площадке", – рассказал друг детства Николь.

Друзья Потуральски также отметили, что в детстве она была достаточно молчаливым ребенком и все время была зациклена на модельной карьере.

Николь Потуральски
Николь Потуральски
Фото: instagram.com/nico.potur

Известно также, что ее мать Агнешка и отец Янус развелись, после чего Николь с сестрой и мамой остались жить в двухкомнатной квартире в Бергкамене. Финансово их поддерживала тетя Потуральски, которая жила в соседнем доме. Несмотря на расставание родителей, Николь продолжала общаться с отцом.

Брак и рождение ребенка

В 19 лет Николь вместе с матерью переехала в Берлин, чтобы серьезно заняться модельным бизнесом. Живя там, она завела отношения с владельцем знаменитого городского кафе и ресторана Borchardt Роландом Мэри.

Интересно, что Брэд Питт и Квентин Таррантино были постоянными гостями этого ресторана во время съемок популярного голливудского фильма "Бесславные ублюдки" в Германии в 2009 году.

Николь Потуральски
Николь Потуральски
Фото: instagram.com/nico.potur

Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, Николь и Роланд, которому сейчас 68, как сообщается, женаты, и у них есть сын по имени Эмиль, передает немецкая газета Bild.

Эмиль, которому сейчас семь лет, пошел в школу в начале этого месяца и очень редко появляется в аккаунте своей матери в Instagram.

Карьера модели

Николь участвовала в показах мод в Нью-Йорке, Париже и Милане, украшала обложки таких изданий, как ELLE, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar Germany и Marie Claire. Она также является фаворитом британского дизайнера Вивьен Вествуд. В мире моды девушка выбрала себе псевдоним Николь Мэри.

Еще один интересный факт: благодаря своей работе в разных частях мира Николь владеет пятью языками.

Николь Потуральски
Николь Потуральски
Фото: instagram.com/nico.potur

Ранее мы сообщали о том, что Анджелина Джоли запрещает своим детям видеться с родителями Брэда Питта.

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