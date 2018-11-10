Маленький танцор: Влад Яма показал, как выглядел в детстве

Хореограф поделился архивной фотографией

Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official/

Известный танцор Влад Яма, который рассказал о конфликтах с Натальей Могилевской, поделился архивным изображением. Хореограф вспомнил свое детство.

На странице в Instagram Влад выложил черно-белую фотографию, где позирует совсем маленьким, а рядом с ним предстает его партнерша. Оба изобажены в милых костюмах с рюшами. "Я считаю, это мощно", – коротко прокомментировал фотографию Яма.

Влад Яма в детстве Фото: instagram.com/vladyama_official

Растроганные увиденным поклонники хореографа отметили, что он с детства был "обояшкой". У остальных возник спор, где было сделано фото. Одни утверждают, что это ДК Днепроспецсталь, другие – "Клуб школьника" на Грязнова". Но точно понятно, что сфотографировали маленького Влада в Запорожье, откуда он родом.

Также поклонники поинтересовались, а кто же его партнерша, поддерживает ли он с ней контакт и как сложилась ее судьба. Женщина сама вышла на связь. В комментариях под фото она написала, что у нее все сложилось хорошо, но с Владом они не общаются.

Напомним, что не так давно Алена Шоптенко раскрыла секрет Влада Ямы. Хореограф показала, как ее коллеге удалось быстро перевоплотиться с судьи в египетского царя на паркете "Танцев со звездами".