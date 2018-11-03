Маленький юбилей: Настя Каменских покорила новым трогательным образом

Ровно год, как вышла первая сольная песня Насти Каменских

Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая подогрела слухи о романе с Потапом, празднует маленький, но юбилей и уже успела похвастаться в сети своим новым образом. Оказывается, что уже ровно год, как вышла ее первая сольная песня.

"За это время столько всего произошло: сольный альбом "No Komments", крутые хиты, 6 видеоработ, атмосферный "Xmas with NK". Презентация Peligroso на главных латиноамериканских радио и ТВ-передачах в США. Уже второй год я делюсь 13-летним опытом работы в шоу-бизнесе с молодыми талантами в Х-фактор. Безумно счастлива, что мои любимые проекты находят отклик в ваших сердцах", – написала певица.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

На опубликованном в Instagram снимке певица позирует в черном жакете на голое тело. Ее лук дополнила кудрявая прическа – фишка певицы на протяжение многих лет.

На втором снимке Настя Каменских позирует с шариками и в спортивном прикиде.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Также Настя похвасталась снимком с пробежки в парке, где занималась зарядкой вместе со своим другом Андреем.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram новый пикантный снимок, на котором она с оголенными ягодицами позирует в белой футболке. К фотографии Настя добавила хештеги на нескольких языках "попа, как у Ким".

Также Настя Каменских поделилась со своими подписчиками в Instagram еще одним фото. На снимке Настя запечатлена в облегающем черном комбинезоне с полупрозрачным верхом и в ботильонах на каблуке.