Maluma на концерте в Киеве появился с украинским флагом: фото

Всемирно известный музыкант дал концерт в Киеве 8 июля

Maluma Фото: instagram.com/maluma

Известный латино-американский певец Maluma выступил в Киеве 8 июля. На разогреве у жгучего красавчика выступила украинская певица NK | Настя Каменских. К слову, артистка уже опубликовала яркое фото с секс-символом.

Накануне выступления Maluma решил устроить себе экскурсию по Киеву, чтобы вдохновиться перед концертом, и не скрывал позитивных эмоций от увиденного. Исполнитель признался, что украинский язык является довольно сложным, однако похвастался, что выучил два слова: "дякую" и "на здоров'я".

Поклонники зажигали под хиты Maluma, однако певец смог по-настоящему удивить публику. На сцену столичного Дворца спорта Maluma вышел с украинским флагом, чем привел в восторг зрителей, которые поделились невероятными кадрами в Instagram.

"Непередаваемые чувства от шоу. Даже не мечтала увидеть вживую", – пишут они.

Jul 9, 2019 at 12:39am PDT INSTAGRAM on

Jul 8, 2019 at 11:18pm PDT INSTAGRAM (@anastasia_vizor) on

Jul 8, 2019 at 2:02pm PDT INSTAGRAM on

Ранее мы также писали, что певец Maluma откровенно рассказал о Насте Каменских, Мадонне и своей карьере в эксклюзивном интервью "Сегодня".

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