Мама Брэда Питта мечтает о его перемирии с Дженнифер Энистон

Как сообщают западные СМИ, больше всех воссоединения Брэда Питта и Дженнифер Энистон ждет Джейн Питт. Мама актера всегда считала, что они идеальная пара. Кроме того, она поддерживает теплые отношения с Энистон по сей день, тогда как Анджелину Джоли они никогда не любила.

"Она мечтает об этом со дня их развода. Когда Джейн узнала, что Энистон снова свободна, начала давить на сына, уговаривать его вернуться к ней. Она уверена — им обоим нужен второй шанс", — рассказал источник порталу RadarOnline.

Джейн Питт всегда считала, что Анджелина Джоли очень тяжелый человек. Они редко виделись, а если это случалось, то всегда ругались. Другое дело Энистон — с ней они всегда находили темы для разговоров.

Напомним, по информации портала TMZ, разлад между Дженнифер Энистон и Джастином Теру наметился еще в январе прошлого года. Тогда Дженнифер была очень расстроена, увидев фотографии с одной из вечеринок в Нью-Йорке, на которой присутствовал ее муж. На мероприятии была и актриса Наоми Уоттс, с которой давно дружит Джастин. На тот момент Наоми уже рассталась со своим возлюбленным Ливом Шрайбером.

Инсайдеры, близкие к Брэду Питту, сообщают, что он рад решению Энистон, ведь "если она несчастлива в этих отношениях, ни в коем случае нельзя их продолжать", но, с другой стороны, его беспокоит повышенное внимание к себе.