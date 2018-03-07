Мама и сестра поддержали Ольгу Фреймут на презентации книги

Сегодня, 13:00

Ольга Фреймут представила собственную детскую книгу

  • Ольга Фреймут с мамой и сестрой
Ольга Фреймут с мамой и сестрой

С сегодняшнего дня полки современной детской литературы пополнятся новой сказкой о маленьком настойчивом кажане. Вчера Ольга Фреймут презентовала в столичном кинотеатре "Оскар" свою первую детскую книгу "Кажан Жан".

По словам автора, ее сказка о том, как воспитывать детей. А иллюстрации для нее создавал лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Кость Лавро. "Вагітна Дунею я дуже багато писала. І цю книжку написала зненацька, по дорозі у Сорренто (Італія). Саме тоді згадала, як моя похресниця Габріель якось попросила розповісти їй казку про кажана. Я здивувалася, бо завжди побоювалася цих літаючих чортенят. Але коли вимовила перше речення, то одразу зрозуміла, що Хтось Невидимий диктує мені історію. Свою книжку я присвячую моїм трьом кажанятам: Валерію – Жану, Златі – Мишані, Євдокії – Леті",  – признается Ольга Фреймут.

Поддержать Ольгу на презентации пришли ее родные: мама, сестра Юля с дочкой и крестницей Ольги Габриэль. Как рассказала Фреймут, именно родные стали первыми читателями ее новой детской книги. Прочла даже старшая дочь Злата, которая, по словам звездной мамы, предпочитает электронные книги. Что касается возрастных предпочтений, то их нет. Автор уверяет, что сказка придется по вкусу, как трехмесячным детям, так и уже взрослым седым дедушкам.

Напомним, Ольга Фреймут в интервью "Сегодня" рассказала об отношениях с дочерью Златой, как совмещала съемки в проекте "Від пацанки до панянки" с заботой о детях, и как ухаживает за собой.
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Источник:

"Сегодня"

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